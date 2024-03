Israel hofft auf Normalisierung des Tourismus

Bei einer Pressekonferenz des Israelischen Tourismusministeriums im Rahmen der ITB sprach Minister Haim Katz über die aktuelle Situation des Tourismus. Seine Botschaft an BesucherInnen aus dem deutschsprachigen Raum lautete: „Tourismus baut Brücken zwischen Nationen, zwischen verschiedenen Kulturen und Religionen. Tourismus kann ein Weg zum Frieden sein.“ Er sprach sich auch dafür aus, dass die Reisewarnung so bald wie möglich aufgehoben werde.

Wichtiger Wirtschaftszweig

Angesichts der aktuellen Situation in Israel, versicherte Katz, dass es nur sehr wenige Einschränkungen für Touristen und Israelis im ganzen Land gebe, das alltägliche Leben gehe seinem normalen Rhythmus nach. Fast alle touristischen und kulturellen Sehenswürdigkeiten sowie Cafés, Restaurants und Bars seien geöffnet. Die Hotels seien bereit, Touristen zu empfangen. Tourismus ist in Israel der fünftwichtigste Wirtschaftszweig, er machte vergangenes Jahr 4% des Bruttoinlandsproduktes aus, dies entsprach einem Umsatz von ca. 4,6 Mrd. EUR. Über 200.000 Israelis arbeiten in touristischen Berufen. Diese würden aktuell noch bis einschließlich März finanziell unterstützt. Der Minister wolle sich für eine Verlängerung für drei weitere Monate stark machen, sollte diese erforderlich sein, hieß es.

Im Rahmen der ITB stellte sich auch Ksenia Kobiakov als neue Direktorin des Staatlichen Israelischen Verkehrsbüro (IGTO) in Berlin vor, die auch für den österreichischen und schweizerischen Markt zuständig ist, und sprach zudem über die aktuellen Flugverbindungen von Deutschland nach Tel Aviv. Nach aktuellem Stand gibt es 28 Flugverbindungen die Woche, bis Ende Mai soll sich diese auf 73 Verbindungen steigern – momentan fliegen EL AL, Lufthansa, Swiss und Austrian Airlines. Ab Mitte März fliegt Eurowings erstmals ins Heilige Land, Easyjet nimmt seine Verbindung ab April wieder auf.

In der Besucherstatistik von 2023 zeichnete sich bis Oktober ein deutliches Wachstum ab. Insgesamt reisten vergangenes Jahr knapp über 3 Millionen Besucher ein, das sind mit 2,67 Millionen Ankünften plus 12,5% im Vorjahresvergleich. 2019 war Israels Rekordjahr mit 4,5 Millionen Touristen. Nach dem 7. Oktober ging die Zahl der Touristeneinreisen nach Israel deutlich zurück: Im letzten Quartal 2023 kamen nur noch 180.000 an, während man mit rund 900.000 gerechnet hatte. (red)