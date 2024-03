Südafrika freut sich über Gästeplus

2023 war nach den Pandemiejahren das erste normale Reisejahr seit fast drei Jahren und die Einreisestatistik zeige, dass das Land am Kap nach wie vor ein beliebtes Reiseziel sei, so heißt es in einer Mitteilung von South African Tourism. Südafrika könne vor allem mit Blick auf die hohe Inflation in vielen europäischen Ländern mit einem herausragenden Preis-Leistung-Verhältnis punkten. Unterkünfte, Restaurants und Aktivitäten ermöglichen einen hochwertigen Urlaub für wenig Geld – und das in allen neun Provinzen.

Im vergangenen Jahr reisten insgesamt 8.483.333 Touristen aus der ganzen Welt in das Land an der Südspitze Afrikas. Das ist ein Plus von 48,9% zum Jahr 2022, aber 17,1% unter dem Niveau von vor der Pandemie – von 10,23 Millionen im Jahr 2019 auf 8,48 Millionen im Jahr 2023. Die Zahl für Dezember 2023 (862.460) liegt noch 41,8% unter der Zahl vor der Pandemie (1.481.183) im Jahr 2019. Südafrika zählt nach wie vor zu den beliebtesten Fernreisezielen für Urlauber aus der DACH-Region, 308.807 Einreisen wurden registriert. Das ist demnach ein Plus aus Deutschland von 41,6%, aus Österreich von 48,8% und aus der Schweiz von 28,3% im Vergleich zum Vorjahr.

Die aufregende Tierwelt, einzigartige Kultur- und Naturerlebnisse, eine ausgezeichnete Gastronomie, weltberühmte Weine und vor allem Menschen, die für ihre Herzlichkeit und Gastfreundschaft bekannt sein, machten dieses Land so einzigartig, heißt es. (red)