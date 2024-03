Deutschland wirbt mit Fußball und Kultur

Das Reiseland Deutschland habe seine starke Wettbewerbsposition im vergangenen Jahr behauptet, der Kurs werde mit vielfältigen Themen- und Inspirationskampagnen weiterverfolgt, wie die Deutsche Zentrale für Tourismus (DZT) mitteilt. Österreich liegt auf Platz fünf bei den wichtigsten Quellmärkten Deutschlands.

Ab dem 14. Juni steht Deutschland ganz im Zeichen der Fußballeuropameisterschaft. Zu den 51 Spielen werden 2,7 Millionen Besucher in den Stadien sowie rund sieben Millionen Gäste in den Fan-Zonen und bei Public Viewing erwartet. Dazu Petra Hedorfer, Vorsitzende des Vorstandes der Deutschen Zentrale für Tourismus: „Deutschland feiert ein Fußballfest. Gerade in Zeiten internationaler Spannungen bietet dieses sportliche Groß-Event die Chance, Deutschland als weltoffene, friedliche und nachhaltige Reisedestination zu präsentieren und so ein Zeichen für Völkerverständigung und Toleranz zu setzen.“

Ein weiterer Themenschwerpunkt ist dem bekannten Maler Caspar David Friedrich gewidmet. Der große Künstler der deutschen Romantik ist vor 250 Jahren, am 5. September 1774, in Greifswald geboren. BesucherInnen erwarten zahlreichen Ausstellungen in ganz Deutschland. Darüber hinaus können sie auf den Spuren Friedrichs wandeln, dessen größte Inspirationsquelle seine Wanderungen in der Natur waren.

Den hohen Qualitätsstandard und das nachhaltige Erbe der Bundesrepublik unterstreiche die Fortsetzung der Kampagne „Historic.Modern.Germany - UNESCO-Welterbe Deutschland“, wie es heißt. Mit 52 UNESCO-Welterbestätten zählt Deutschland zu den Ländern mit der höchsten Dichte an Natur- und Kulturschätzen. Die neue Themenkampagne der DZT, „Cultureland Germany“ stellt ab April 2024 das kulturelle Angebot des Landes in den Fokus. Die Nachhaltigkeitskampagne „FEEL GOOD“ präsentiert Deutschland auch heuer wieder als Destination mit vielfältigen Angeboten für achtsames Reisen.

Österreich unter Top 5 Quellmärkten

In den ersten elf Monaten des Jahres 2023 stieg die Zahl der Nächtigungen österreichischer Reisender in Deutschland um 16,4%. „Wir freuen uns, dass Deutschland weiterhin das beliebteste Reiseland der ÖsterreicherInnen ist. Die starke Erholung der Nächtigungszahlen im Vorjahr zeigt uns, dass wir mit unseren Themenkampagnen das Interesse vieler potenzieller Reisender wecken können“, so Laszlo Dernovics, Leiter der Auslandsvertretung Österreich & Slowakei und Regional Manager Südosteuropa der DZT in Wien.

Reisende aus Österreich verbrachten in der Zeit von Jänner bis November 2023 insgesamt fast 3,95 Mio. Nächte in deutschen Beherbergungsstätten und Campingplätzen. Dieser Wert liegt um 3,1% unter dem Rekord aus dem Jahr 2019, als 4,07 Mio. Nächtigungen registriert wurden. Mit einem Anteil von 5,3% an allen Nächtigungen nimmt Österreich den fünften Platz der wichtigsten Quellmärkte Deutschlands ein, hinter den Niederlanden, der Schweiz, den USA und UK. Insgesamt konnte die Bundesrepublik Deutschland in den ersten elf Monaten des Vorjahres 74,8 Mio. Nächtigungen ausländischer Gäste verzeichnen, was einem Plus von 19,5% gegenüber dem Vergleichszeitraum Jänner bis November 2022 entspricht. (red)