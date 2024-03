China Airlines bietet gratis Zugticket ab ganz Österreich

KundInnen, die ein China Airlines-Ticket mit Abflug vom Flughafen Wien in Österreich gekauft haben, haben Anspruch auf eine kostenlose Zugfahrt von ganz Österreich zum Flughafen, wie die Fluggesellschaft erinnert. Reisebüros, die Tickets von China Airlines verkauft haben, wenden sich mit PNR und genauen Zugreisedaten unter info@china-airlines.at an die CI-Zweigstelle. Sie erhalten den ÖBB-Abholcode ihres Kunden. Bei Buchung auf der Website gibt es ebenfalls mit Buchungscode per E-Mail Infos und Abholcode.

Bei Buchung der Business-Class organisiert China Airlines einen Limousinen-Transfer mit Limousine ab/zum Flughafen Wien (max. 40km). Für Business-Class-Kunden, die nicht in Wien oder Umgebung wohnen, werden Bahntickets der 1. Klasse vom und zum Flughafen kostenlos zur Verfügung gestellt. Reservierungen erfolgen wie bei den Bahntickets. (red)