Krisenhinweise - powered by A3M für die Woche 09/10

Sieben Kontinente, 195 Länder, acht Milliarden Menschen: Unsere Welt steht niemals still. Tagtäglich bewegen unzählige Ereignisse die Bevölkerung in den unterschiedlichsten Teilen des Planeten - Wahlen werden abgehalten, Proteste organisiert und neue Krisenherde tun sich auf. Viele der Geschehnisse gehen in der allgemeinen Informationsflut des digitalen Zeitalters oftmals unter, einige andere sind auch schlichtweg zu weit weg. Um den Überblick zu behalten, stellt Krisenfrühwarn-Experte A3M für uns wöchentlich eine Auswahl der wichtigsten Ereignisse zusammen.

Anti-USA-Demo in Kuala Lumpur:

In der malaysischen Hauptstadt Kuala Lumpur findet am morgigen Samstag, den 2. März 2024., voraussichtlich eine Demonstration gegen die US-Regierung statt. Die Behörden verschärfen die Sicherheitsmaßnahmen, örtliche Verkehrsbehinderungen sind möglich.

Generalstreik in Argentinien:

Am Dienstag, den 5. März 2024, kommt es in Argentinien aller Voraussicht nach zu einem landesweiten Generalstreik. Hintergrund sind die neoliberalen Reformpläne der Regierung, die unter anderem die Privatisierung staatlicher Unternehmen, die Streichung des Rechts auf kostenlose universitäre Bildung, und die Deregulierung der Wirtschaft vorsehen. Solle der Streik wie geplant und mit hoher Beteiligung stattfinden, ist mit erheblichen Einschränkungen im öffentlichen Leben und im Verkehrswesen zu rechnen. Auch gewaltsame Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten und Sicherheitskräften sind nicht auszuschließen.

Landesweiter Bahnstreik in Portugal:

Auch in Portugal wird ab Dienstag gestreikt: In dem Land auf der iberischen Halbinsel ist ein dreitägiger Arbeitskampf im Bahnverkehr angekündigt. Im Falle des Streiks sind Zugausfälle und Verspätungen zu erwarten. Reisende sind angehalten, sich frühzeitig zu informieren und die Auswirkungen des Streiks in ihrer Planung berücksichtigen.

Proteste von Landwirten in Polen:

Landwirte in Polen haben für Mittwoch, den 6. März 2024, zu einer großangelegten Demonstration in der Hauptstadt Warschau aufgerufen. Sie wollen so gegen den europäischen Green Deal sowie die Einfuhr ukrainischer Lebensmittel protestieren. Jüngst kam es immer wieder zu Demonstrationen dieser Art – auch dieses Mal ist mit möglichen Ausschreitungen und entsprechend erhöhten Sicherheitsmaßnahmen zu rechnen.

Generalstreik in Italien:

Für kommenden Freitag, den 8. März 2024, haben verschiedene Gewerkschaften in Italien zu einem landesweiten Generalstreik aufgerufen. Es ist daher mit flächendeckenden Einschränkungen im öffentlichen Leben sowie massiven Verkehrsbehinderungen zu rechnen. Auch vor und nach den offiziellen Streikzeiten kann es aus organisatorischen Gründen zu Beeinträchtigungen kommen.

Reisende, die sich über diese und weitere Ereignisse informieren wollen, können die Global Monitoring App für Smartphones nutzen. Sie beinhaltet aktuelle Benachrichtigungen, Verhaltenshinweise und Warnungen und informiert aktiv über Gefahren am Standort oder Reiseort.

Verfügbar ist die App für iPhone und Android-Geräte. https://play.google.com / https://itunes.apple.com (red)