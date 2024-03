Etihad Airways: Zwei neue Strecken im Sommerflugplan

Etihad Airways, die nationale Fluggesellschaft der Vereinigten Arabischen Emirate, hat ihren Sommerflugplan aktualisiert und verstärkt so ihr globales Netzwerk. Die Erweiterung umfasst neue Flüge sowie eine Erhöhung der Frequenzen auf bestehenden Strecken.

Neue Strecken nach Antalya & Jaipur

Die Fluggesellschaft wird ihre internationale Präsenz durch die Einführung von Flügen zu zwei neuen, attraktiven Destinationen ausbauen: Ab dem 15. Juni werden dreimal wöchentlich saisonale Flüge zwischen Abu Dhabi und Antalya in der Türkei angeboten. Ab dem 16. Juni starten vier wöchentliche Flüge nach Jaipur in Indien.

„Unser aktualisierter Sommerflugplan ist ein wichtiger Schritt in unserer Expansionsstrategie. Er bietet unseren Passagieren mehr Flexibilität und Auswahlmöglichkeiten“, sagt Arik De, Chief Revenue and Commercial Officer von Etihad Airways.

Zusätzliche Frequenzen

Vom 15. Juni an verstärkt Etihad außerdem die Verbindungen zu wichtigen Zielen: Die Flüge nach Thiruvananthapuram und Amman werden beispielsweise auf 10 bzw. 14 pro Woche erhöht. Darüber hinaus werden zusätzliche Flüge nach Kairo, Karachi und Colombo angeboten. Die wöchentlichen Flüge steigen so auf insgesamt um 33% im Vergleich zum Sommerflugplan des Vorjahres. Diese Expansion erhöht Etihads Destinationen von 65 auf 75 und verbessert so die weltweite Anbindung deutlich.

Der aktualisierte Flugplan ist bereits auf etihad.com buchbar.