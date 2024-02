A-Rosa bereit für Saisonstart 2024

Den Anfang macht dabei die A-Rosa Mia, welche ab diesem Termin zu ihrer ersten Reise auf der Donau aufbrechen wird. Schon zwei Tage später, am 4. März starten mit der A-Rosa Brava auch die Reisen auf dem Rhein wieder. Es folgen der Saisonstart der A-Rosa Alva am 20. März in Portugal und der A-Rosa Stella am 27. März für das Fahrtgebiet Frankreich.

Schulung der Crew-Mitglieder

In Vorbereitung auf den Saisonstart sind in der vergangenen Woche rund 200 Crew-Mitglieder aus allen Bereichen im Rahmen der A-Rosa Schulungswoche in Köln zusammengekommen. Hier wurden sie intensiv auf die Saison 2024 vorbereitet und in verschiedenen Workshops hinsichtlich der hochgesteckten Qualitätsstandards trainiert.

So haben die Küchenchefs am Praxistag gemeinsam die Präsentation am Buffet sowie die Zubereitung der A-Rosa Rezepte eingeübt. Die Restaurant- und Bar-Stewards konnten die operativen Abläufe sowie die Angebote der Wein- und Barkarte vertiefen und die Barkeeper die beliebtesten Kreationen probeweise zubereiten. Durch die Schulungswoche stellt A-Rosa die einheitliche Qualität über die gesamte Flotte sicher.

Ein weiterer wichtiger Bestandteil der Schulungen war die Reduktion von Food Waste, zu dem A-Rosa Corporate Culinary Training & Sustainability Jörg Schwab unterrichtete.

„Wir haben unseren Gästen zugehört und für die Saison 2024 hohe Investitionen in die Bereiche Food & Beverage, Entertainment und Reiseerlebnis vorgenommen. Dabei freuen wir uns zusätzlich, dass wir in diesem Jahr abermals eine hohe Rückkehrer-Quote unserer langjährigen Crew-Mitglieder verzeichnen und somit auf das umfangreiche Know-how und das bekannte A-Rosa Gefühl von unseren Stammbesatzungen setzen können“, so Markus Zoepke, Geschäftsführer der A-Rosa Reederei GmbH.

Erweiterte Angebote & Zusatzleistungen

Dem geänderten Gästeverhalten und dem Wunsch nach noch mehr Individualität und Flexibilität wird in Saison 2024 durch neue A-Rosa Erlebnisse an Bord und der Möglichkeit, exklusive Zusatzleitungen vor Ort hinzubuchen zu können, Rechnung getragen. So dürfen sich die Gäste beispielsweise auf eine exklusive Frühstückskarte mit einem täglich wechselnden Highlight wie Krabben-Rührei, Lachs-Bagles und Eier Benedict freuen oder sich in verschiedenen Workshops und Degustationsveranstaltungen der Thematik rund um das Beizen von Lachs oder der Gewürzkunde annehmen und während eines Weinrundgangs durch das Schiff edle Tropfen verkosten.

„Wir werden unseren Gästen neben den umfangreichen Bestandteilen des Tarifs ‚Premium alles inklusive‘ ab dieser Saison eine Reihe von hochwertigen und exklusiven Zusatzevents zur Individualisierung ihres ganz persönlichen Urlaubserlebnisses anbieten. Diese Leistungen können die Gäste direkt an Bord für einen geringfügigen Aufpreis hinzubuchen“, kommentiert Jörg Eichler, Geschäftsführer der A-Rosa Flussschiff GmbH, die erweiterten Angebote.

Zwei Neuzugänge ab April

Ab April 2024 werden zudem die beiden Neuzugänge A-Rosa Alea und A-Rosa Clea die Flotte ergänzen und zunächst auf den nachfragestarken Routen im Fahrtgebiet Rhein/Main/Mosel starten. Hierbei stehen verschiedene Reisen von Köln aus zu den Metropolen Amsterdam und Rotterdam sowie zu historischen Städten wie Trier, Straßburg und Basel auf dem Programm. Auf dem Main werden die beiden Schiffe unter anderem in Frankfurt, Würzburg und Nürnberg Halt machen. (red)