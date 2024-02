Atout France stellt Neuzugang vor

Karine Mornas-Cadiou hat Mitte Februar den Bereich der Verkaufsförderung (Leisure & MICE) bei Atout France in Wien übernommen und folgt damit auf Christian Girod, der sich bis Ende 2023 für diese Aufgaben verantwortlich zeichnete.

Mornas-Cadiou Weg zu Atout France

Die gebürtige Französin hat nach ihrem International Business- und Marketingstudium in Frankreich in der Automobil- und Luxusbranche gearbeitet. Zwischen 1997 und 2021 lebte sie in Deutschland, Südafrika, Frankreich und Singapur. Im Herbst 2022 zog sie nach Wien, wo sie anschließend für ein Schmuckunternehmen den Bereich Business Development innehatte.

Kontakt Karine Mornas-Cadiou:

PartnerInnen können sie ab sofort unter karine.mornas-cadiou@atout-france.fr und 01/5032892-13 erreichen. (red)