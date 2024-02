Ethiopian: Neues Inlandsziel Dembi Dollo, Äthiopien

Der CEO der Ethiopian Airlines Group, Mesfin Tasew, sagte über die Aufnahme der neuen Flugdienste: "Wir freuen uns, die Wiederanbindung von Dembi Dolo an Addis Abeba und den Rest unseres Inlandsnetzes per Flugzeug bekannt geben zu können. Diese Flugverbindung ist ein sicheres und bequemes Transportmittel für die Menschen in Dembi Dolo und Umgebung. Darüber hinaus glauben wir, dass dieser Flugdienst die sozioökonomische Entwicklung in der Region durch die Förderung von Tourismus, Handel und Investitionen ankurbeln wird. Diese Initiative zeigt das Engagement von Ethiopian Airlines für die Entwicklung von Luftverkehrsdiensten in ganz Äthiopien." Das neue Ziel wird seit 26. Februar 2024 dreimal wöchentlich ab Addis Abeba angeflogen.

Ausbau des Inlandsnetzes

Die Aufnahme der neuen Passagierverbindung nach Dembi Dollo ermöglicht eine bequeme Reise in den südwestlichen Teil Äthiopiens. Ethiopian Airlines bietet Passagierflüge zu 22 inländischen Zielen in Äthiopien an. Die Gruppe arbeitet an der Verbesserung der inländischen Flughafeneinrichtungen und des Passagierkomforts. Zur Verstärkung dieses Engagements wird Ethiopian die Renovierung und den Ausbau von Inlandsflughäfen im ganzen Land fortsetzen. Es sei daran erinnert, dass Ethiopian Airlines eine der führenden Fluggesellschaften in Afrika mit einem umfangreichen Inlandsverkehr ist. (red)