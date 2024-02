Malta verbucht 2023 neuen Besucherrekord

Diese neuesten Tourismuszahlen wurden kürzlich während einer von der Malta Tourism Authority veranstalteten Branchenveranstaltung mit dem Titel "Writing History together" präsentiert. So wurde im Rahmen des Events nicht nur verkündet, mit über 3 Mio. Gästen neuen Besucherrekord verzeichnen zu können, auch die Übernachtungen verbesserten sich um 5,6% auf mehr als 20 Mio. Malta erholte sich somit schneller von der Pandemie als viele andere Mittelmeerländer. Auch die österreichischen Ankünfte liegen dabei im Spitzenfeld der Wachstumssieger.

Erstmals über drei Millionen Gäste

Während weltweit die Tourismuszahlen mit 88% immer noch dem Vor-Pandemie-Niveau von 2019 hinterherhinken, liegen die Ankünfte bei Reisen in die europäischen Mittelmeerländer bereits bei einem Plus von 1% - die Malta sogar bei einem beeindruckenden Wachstum von 8%. Die Ausgaben der Touristen auf den Sonneninseln beliefen sich im Jahr 2023 auf 2,7 Mrd. EUR und ergaben somit einen Durchschnitt von 132 EUR pro Tag pro Malta-BesucherIn, was einen Zuwachs um ein Fünftel gegenüber 2019 bedeutet. Als Herkunftsländer bildeten Italien und das Vereinigte Königreich im Jahr 2023 mit fast 40 % das Gros der einreisenden Touristen, aber auch die Zahlen der französischen und deutschen Besucher fielen gut aus. Ein bemerkenswertes Wachstum legte der polnische Markt mit 60% Steigerung hin.

Zuwachs aus Österreich unter den Spitzenreitern

Österreich punktete ebenfalls mit besonders guten Zahlen: so wurden im Jahr 2023 51.880 BesucherInnen empfangen und übertrafen damit den Wert aus dem Vor-Covid-Jahr 2019 (33.251 TouristInnen) um 56%. Die Gründe dafür sehe Visit Malta einerseits in der guten Erreichbarkeit mit regelmäßiger Anbindung durch diverse Fluglinien und mit nur zwei Stunden Flugzeit von Wien nach Malta, andererseits würden die ÖsterreicherInnen auch di 300 Sonnentage im Jahr und das gute Preis-Leistungs-Verhältnis auf die Insel locken.

"Abgerundet wird das Angebot durch mediterrane Lebensfreude, ausgezeichneter Küche, unzählige Veranstaltungen, dem kristallklaren Meer und 7000 Jahre Geschichte. Ob bei einem Kurztrip oder einem längeren Aufenthalt – die maltesischen Inseln lassen keine Wünsche offen und bieten das ganze Jahr Urlaubsfreude und Erholung", so Visit Malta in der Aussendung, (red)