HolidayCheck analysiert Buchungstrends des Sommers 2024

Die regelmäßige Frühbucheranalyse von HolidayCheck enthält spannende Ergebnisse: So zeigen die Pauschalreisepreise für das Jahr 2024 laut der Plattform erhebliche Unterschiede im Vergleich zum Vorjahr auf. Einsparungen seien daher für viele Ziele und bei Flexibilität durchaus möglich - in einigen Fällen würden die Preise dann sogar signifikant unter denen von 2023 liegen.

Attraktive Ziele für Familien

Familien, die ihren Urlaub planen und dabei auf den Preis achten wollen können im Sommer 2024 durchaus von attraktive Angebote profitieren. So verzeichne, laut HolidayCheck, beispielsweise die Türkei einen Preisnachlass von 13% im Vergleich zum Vorjahr und gilt als das günstigste Reiseziel. Auch für Ägypten beobachtet HolidayCheck einen deutlichen Preisrückgang von 11%. Griechenland zeige sich mit einem Anstieg von 3% erschwinglich.

UrlauberInnen, die gerne nach Spanien reisen, müssen hingegen mit einem Anstieg von 12% tiefer in die Tasche greifen. Die Ausnahme macht Mallorca, hier beläuft sich der Preisanstieg auf lediglich 3%.

Sparpotenzial außerhalb der Ferienzeit

Besonders Paare, die ihre Reise während der Sommermonate planen, können von den aktuellen Entwicklungen profitieren. Da sie flexibler sind und außerhalb der Ferienzeit reisen können, eröffnet sich für sie ein noch größeres Sparpotenzial. Besonders lohnend sind in diesem Jahr Reisen an die Algarve oder nach Tunesien sowie viele kanarische und griechische Inseln. Hier liegen die Preise für Paare für eine zehntägige Pauschalurlaube knapp oder sogar unter 3.000 EUR, so HolidayCheck.

Zu dem starken Preisrückgang bei Reisen nach Ägypten äußert sich HolidayCheck-Reiseexperte Christoph Heinzmann: „Die politischen Unruhen im Nahen Osten wirken sich erheblich auf die Nachfrage nach Reisen in das Land am Roten Meer aus. In diesem Fall würden wir empfehlen, einen Flextarif zu buchen, um gegebenenfalls kurzfristig umplanen zu können."

Frühbucher profitieren

Die Preisentwicklungen biete somit eine gute Gelegenheit für Frühbucher, ihren Traumurlaub zu einem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis zu sichern. Die HolidayCheck Reiseexperten empfehlen, frühzeitig zu planen und von den derzeitigen Angeboten zu profitieren.

Der Trend zum Frühbuchen spiegele sich auch im Bereich Mietwagen wider. Die Analyse der Mietwagenbuchungen für den Sommer 2024 zeigt für die fünf wichtigsten Urlaubsländer Spanien, Italien, Griechenland, Portugal und Deutschland ein Buchungsplus von 20% im Jänner. Vor allem Spanien und Italien verzeichnen ein starkes Wachstum. (red)