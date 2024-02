Costa feiert Firmenjubiläum von Bernhard Bohn

Der 45-Jährige gebürtige Oberösterreicher hat seine Karriere bei Costa im Jahr 2004 begonnen. Im Team mit Ulrike Soukop und Monika Wafler verantwortete Bernhard Bohn anfangs den Bereich Verkaufsförderung für Costa in Österreich. In seiner weiteren beruflichen Laufbahn bei Costa war Bohn in unterschiedlichen Positionen - vom Key Account Manager bis zum Verkaufsleiter - tätig, sowohl für Österreich als auch seit 2019 für die Schweiz.

Heute ist Bernhard Bohn Sales Director Austria & Switzerland und damit insbesondere für die Leitung des Sales Teams verantwortlich.

20-jähriges Jubiläum

Ulrike Soukop, General Managerin von Costa Kreuzfahrten Österreich und Schweiz, freut sich über die 20-jährige Zusammenarbeit mit Bernhard Bohn und sagt dazu: „Bernhard ist durch seine langjährige Vertriebserfahrung in der Tourismusbranche und seine Innovationskraft bei der Gestaltung von maßgeschneiderten Produkten für die Österreichischen und Schweizer Reisebüropartner eine absolute Bereicherung für Costa. Seine Begeisterung für Kreuzfahrten, seine Zielstrebigkeit, sowie seine service- und kundenorientierte Herangehensweise zeichnen ihn dabei ganz besonders aus. Ich bin sehr stolz und freue mich persönlich sehr, dass wir nun schon seit 20 Jahren zusammenarbeiten. Bernhard ist ein sehr wichtiger Teil unseres Costa Teams in Österreich und der Schweiz, das insgesamt eine starke lokale Sales & Marketing-Mannschaft hat.“

Bohn selbst blickt im Rahmen seines Jubiläums zurück zu seinen Anfängen bei Costa und wagt sogleich einen Ausblick auf das Reisejahr 2024: „Meine Karriere bei Costa sehe ich von Anfang an als Erfolgsgeschichte - wie auch die Entwicklung der Kreuzfahrt-Branche in Österreich. Seit meinem Beginn bei Costa ist diese Art des Reisens stetig gewachsen und damit auch mein Aufgabengebiet. Es ist schön zu sehen, dass die Lust auf Urlaub und nach Kreuzfahrten bei den Kunden vorhanden ist und ich bin überzeugt, dass auch 2024 mehr Wert auf die Erfüllung immaterieller Wünsche in Form von schönen Reiseerlebnissen und außergewöhnlichen Momenten gelegt wird. Davon profitiert die gesamte Branche und das stimmt mich sehr optimistisch für dieses Jahr.“ (red)