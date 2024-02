Etihad erhält drei neue 787-9 Dreamliner

Antonoaldo Neves, Chief Executive Officer von Etihad Airways, sagte dazu: „Wir begrüßen die neuen, hochmodernen Boeing 787 Dreamliner in Abu Dhabi mit Begeisterung. Ihre Ankunft ist ein Meilenstein für unsere Expansionsstrategie und unterstützt unser Engagement für Abu Dhabi, indem wir mehr Gästen ermöglichen, die faszinierende Hauptstadt der VAE zu entdecken, direkt oder auf einem Zwischenstopp.“

Die drei neuen Flugzeuge sollen noch diesen Monat in Dienst gestellt werden. Insgesamt betreibt Etihad jetzt 43 Dreamliner und eine Gesamtflotte von 88 Flugzeugen, einschließlich des Airbus A380, A350, der A320-Familie und der Boeing 777.

Neue Verbindungen

Die Ankunft der drei neuen Dreamliner folgt auf den neuen Boeing 787-10, der im Oktober 2023 ausgeliefert wurde und die Kapazität bereits erhöhte. So fügte die Fluggesellschaft im vierten Quartal 2023 neue Routen nach Osaka, Kopenhagen und Düsseldorf hinzu sowie Kozhikode und Thiruvananthapuram in der Region Kerala in Indien am Neujahrstag.

Am 31. März wird Etihad dann ihre weiteren neuen Flügen nach Boston, Nairobi und Bali sowie den Sommerrouten nach Nizza, Malaga, Mykonos und Santorini in das Netzwerk aufnehmen.

Details zur Ausstattung

Das neue 787 Dreamliner-Kabineninterieur von Etihad bietet ein komfortables und geräumiges Kabinenumfeld im 'preisgekrönten Signature-Stil' von Etihad. Die Zwei-Klassen-Konfiguration besteht aus 32 Business Suites und 271 Sitzen in der Economy.

Die Business Suites bieten Gästen ein großzügiges Niveau an Raum, Komfort und Privatsphäre. Jeder Sitz verfügt dabei über direkten Zugang zum Gang, kann in ein vollständig flaches Bett mit einer Länge von 198cm verwandelt werden und bietet Reisenden außerdem einen 17,3-Zoll-4K-TV-Bildschirm, Bluetooth-Kopfhörerkopplung, kabelloses Laden und mehrere Ladeanschlüsse sowie reichlich Stauraum. In der Economy stehen Reisenden 217 Standardsitze und 54 Extra-Legroom-Sitze, die 10cm zusätzliche Beinfreiheit bieten, zur Verfügung.

Außerdem bietet der neue Dreamliner seinen Gästen die neueste Unterhaltungstechnologie von Safran mit Rave Ultra 13,3-Zoll-4K-Touchscreen-Monitoren und der Möglichkeit, persönliche Endgeräte mit dem Bildschirm zu verbinden, um sie als Fernbedienung zu nutzen. Darüber hinaus ist das Flugzeug mit einer neuen Konnektivitätslösung von Viasat ausgestattet, die Ka-Band-Technologie verwendet und Hi-Speed-Wi-Fi mit Streaming-Fähigkeiten an Bord sowie Live-TV, einschließlich Nachrichten- und Sportkanälen, bietet. (red)