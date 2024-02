Krisenhinweise - powered by A3M für die Woche 08/09

Sieben Kontinente, 195 Länder, acht Milliarden Menschen: Unsere Welt steht niemals still. Tagtäglich bewegen unzählige Ereignisse die Bevölkerung in den unterschiedlichsten Teilen des Planeten - Wahlen werden abgehalten, Proteste organisiert und neue Krisenherde tun sich auf. Viele der Geschehnisse gehen in der allgemeinen Informationsflut des digitalen Zeitalters oftmals unter, einige andere sind auch schlichtweg zu weit weg. Um den Überblick zu behalten, stellt Krisenfrühwarn-Experte A3M für uns wöchentlich eine Auswahl der wichtigsten Ereignisse zusammen.

Pro-ukrainische Proteste in London:

Anlässlich des Jahrestags der russischen Invasion in der Ukraine am Samstag, den 24. Februar 2024, haben Aktivisten in der britischen Hauptstadt London zu einer Solidaritätskundgebung aufgerufen. Lokale Verkehrseinschränkungen sind möglich.

Parlamentswahlen in Belarus:

In Belarus wählen die Menschen am Sonntag, den 25. Februar 2024, ein neues Parlament. Führende Vertreter der größtenteils exilierten belarussischen Opposition forderten ihre Landsleute dazu auf, die Abstimmung zu boykottieren. Im Rahmen der Wahl sind heftige Proteste möglich – die Behörden verschärfen dementsprechend landesweit die Sicherheitsvorkehrungen. Gewaltsame Zwischenfälle sind dennoch nicht auszuschließen, außerdem kann es zu örtlichen Einschränkungen im Verkehr kommen.

Parlamentswahlen in Kambodscha:

Auch in Kambodscha sind die Menschen am Sonntag dazu aufgerufen, ein neues Parlament zu wählen. Beobachter gehen davon aus, dass die regierende und weitgehend autoritär regierende Cambodian People’s Party (CPP) die meisten Sitze erringen und anschließend den ehemaligen Premierminister Hun Sen zum Präsidenten des Gremiums ernennen wird. Rund um die Wahl ist mit verschärften Sicherheitsmaßnahmen und möglicherweise lokalen Verkehrsbehinderungen zu rechnen.

Streik im Nahverkehr in Deutschland:

Ab Montag, den 26. Februar 2024, hat die Gewerkschaft Ver.di in allen deutschen Bundesländern außer Bayern zu Streiks im öffentlichen Nahverkehr aufgerufen. Die Arbeitskämpfe sollen je nach Bundesland über die Woche verteilt an verschiedenen Tagen stattfinden. Sollten die Streiks wie geplant und mit hoher Beteiligung durchgeführt werden, ist mit erheblichen Einschränkungen im Personennahverkehr zu rechnen. Auch vor und nach den offiziellen Streikzeiten kann es aus organisatorischen Gründen zu Unannehmlichkeiten kommen.

Lokalwahlen in Israel:

Am Dienstag, den 27. Februar 2024, finden in Israel Kommunalwahlen statt. Vor dem Hintergrund der angespannten Sicherheitslage in dem Land und im Hinblick auf mögliche Proteste erhöhen die Polizeibehörden flächendeckend die Sicherheitsvorkehrungen. Speziell nach Verkündigung der Wahlergebnisse kann es nichtsdestotrotz zu gewaltsamen Zwischenfällen kommen.

Landesweiter Generalstreik in Griechenland:

In Griechenland kommt es am Mittwoch, den 28. Februar 2024, voraussichtlich zu einem landesweiten Streik im öffentlichen Dienst. Auch die Angestellten der Flugsicherung haben ihre Teilnahme an dem Streik angekündigt, weshalb womöglich der gesamte Flugverkehr eingestellt werden muss. Zusätzlich zu den Streikmaßnahmen sind auch großangelegte Demonstrationen möglich. Gewaltsame Zusammenstöße zwischen Protestierenden und Sicherheitskräften sind dabei nicht auszuschließen.

