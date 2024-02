DER Touristik Hotel Division: Dieter Zümpel als neuer Chief Sales Officer

In seiner neuen Rolle als CSO wird Dieter Zümpel künftig an Karl J. Pojer, CEO Hotel Division DER Touristik Group, berichten. Ein Fokuspunkt seiner Arbeit wird es sein, die enge Zusammenarbeit mit den DER Touristik Veranstaltermarken weiter zu intensivieren und markenübergreifende Strategien weiter auszubauen. Zur Hotel Division zählen heute insgesamt 10 Marken, darunter Marken wie Aldiana, Sentido und Playitas, mit über 100 Hotels in 14 Ländern.

Langjährige Vertriebsexpertise

Dieter Zümpel blickt auf 28 Jahre Berufserfahrung in der Touristik zurück und leitete von 2016 bis 2023 die DER Touristik Suisse (ehemals Kuoni) erfolgreich als CEO. In dieser Position verantwortete er die Integration in die DER Touristik Group, erzielte eine marktführende Position im Schweizer Markt und baute ein starkes Veranstalter- und Vertriebsteam auf. Nach seiner Rückkehr nach Deutschland, stand Zümpel der DER Touristik Group bereits beratend zur Seite.

„Mit seinem reichen Erfahrungsschatz in der Touristik wird Dieter Zümpel Hand in Hand mit unserem ambitionierten Team unsere Kernmarken weiterentwickeln. Dies wird unsere Hotel Division weiter stärken und uns helfen, auch zukünftig nachhaltig zu wachsen“, so Pojer. „Ich freue mich sehr, dass wir Dieter Zümpel für unser Team gewinnen konnten. Aus einer früheren gemeinsamen Zusammenarbeit weiß ich seine touristische Kompetenz und ausgesprochene Vertriebsexpertise sehr zu schätzen.“ (red)