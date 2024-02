FH Wien baut Luftfrachtpartnerschaften aus

Im Rahmen eines Besuchs in Seoul hat der Flughafen Wien entsprechende Vereinbarungen mit Incheon Airport und Korean Air geschlossen. Dadurch soll Wien als Drehkreuz für die steigende Nachfrage nach Luftfracht zwischen Asien und Mittel- und Osteuropa dienen. Außerdem geplant sind gemeinsame Marketinginitiativen und ein Austausch von Branchenkenntnissen.

„Wir sehen eine enorme Chance, unsere Position als führendes Luftfracht-Drehkreuz nach Asien weiter auszubauen. Die Entscheidung von Korean Air Wien für den Frachtverkehr vermehrt anzufliegen, unterstreicht die Attraktivität unseres Standorts und stärkt die wirtschaftliche Entwicklung in unserer Region. Der Ausbau unserer Infrastruktur ist entscheidend, um den wachsenden Bedarf an globalen Cargo-Transporten zwischen Europa und Asien zu bedienen und unseren Kunden ein erstklassiges Service zu bieten“, freut sich Mag. Julian Jäger, Vorstand der Flughafen Wien AG, über die verstärkte Zusammenarbeit mit Korean Air und Incheon Airport.

Wien & Incheon Cargo-Hubs arbeiten zusammen

Das neu geschlossene Memorandum of Understanding mit dem Flughafen Incheon soll als wichtiger Baustein seiner Asien-Strategie dazu beitragen, die Position des Flughafens Wien in der Region weiter zu stärken und ihn als leistungsfähiges europäisches Cargo-Hub für den Warentransport zwischen Asien und Europa zu etablieren. Gemeinsames Ziel ist es, eine Partnerschaft aufzubauen und durch gegenseitigen Wissenstransfer in den für die Luftfracht relevanten Bereichen wie Abfertigungsprozesse und Logistiksysteme voneinander zu profitieren.

Ausweitung der Zusammenarbeit mit Korean Air

Mit der Korean Air, die bereits seit zwei Jahrzehnten den Flughafen Wien als Tor zu den Märkten in Mittel- und Osteuropa nutzt, wurde in Seoul ebenfalls eine Ausweitung der Zusammenarbeit vereinbart. Geplant ist hier, durch gemeinsame Marketinginitiativen und einem verstärkten Wissenstransfer Spediteure und Verlader gezielter anzusprechen und mit passgenauen Services zu überzeugen.

Eine entsprechende Vereinbarung zwischen dem Flughafen Wien und Korean Air wurde am Dienstag, 20. Februar 2024 in Seoul unterzeichnet. Korean Air landet seit 2004 regelmäßig mit Cargo-Flügen nach Wien.

Wien als zentrales Cargo-Drehkreuz

Dank seiner geografisch günstigen zentralen Lage sei der Flughafen Wien eine ideale Cargo-Drehscheibe für Mittel-, Ost- und Südosteuropa und verbindet die Region schnell und effizient mit den asiatischen Märkten. Umfangreiche Infrastruktur-Investitionen in den vergangenen Jahren haben zudem die Rolle des Airports als eine der wichtigsten Pharma-Destinationen gestärkt. Die hochmodernen Abfertigungsanlagen des eigenen Pharma Handling Centers bieten optimale Bedingungen für qualitativ höchste Abfertigungsservices. 2023 lag das Luftfrachtaufkommen in Wien bei 245.009 Tonnen. (red)