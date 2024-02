Neue Ausflüge in allen A-Rosa Fahrtgebieten

Gäste der A-Rosa Schiffe können in dieser Saison mit über 650 verschiedenen Touren ihre ganz individuelle Städte- und Naturreise planen. Dabei gibt es über 50 neue Angebote in den fünf A-Rosa Fahrtgebieten sowie exklusive Vorteile bei Vorabreservierung mehrerer Ausflüge. Die vielfältige Ausflugspalette ist ab sofort online buchbar.

„Wir freuen uns sehr, dass wir auch in dieser Saison unser Ausflugsportfolio erweitern konnten und unser gesamtes Angebot mittlerweile auf über 650 Toure gewachsen ist. Die Gäste können die von ihnen ausgewählten Ausflüge seit dem vergangenen Herbst einfach und bequem über ihr Schiffsmanifest und auch in der A-Rosa APP buchen. Außerdem bieten wir in der Saison 2024 bei einer Vorabreservierung von mindestens drei Ausflügen eine exklusive Ermäßigung von bis zu 15% auf den Ausflugspreis an“, erklärt Jennifer Böckmann, Shore Excursions Managerin bei A-Rosa.

Flottenneuzugänge starten im April

Anfang April werden außerdem die A-Rosa Alea und A-Rosa Clea offiziell die Flotte erweitern und über die Saison verschiedene Reisen im Fahrtgebiet Rhein/Main/Mosel unternehmen. Aufgrund der geringeren Länge von 110m können die beiden Schiffe noch zentralere Liegeplätze als die übrigen A-Rosa Schiffe - in beispielsweise Straßburg und Trier - anfahren. Von der Moselstadt Trier aus wird Gästen unter anderem ein neuer Ausflug in die geschichtsträchtige Edelsteinstadt Idar-Oberstein führen und im Anschluss die Möglichkeit bieten, im nahe gelegenen Hermeskeil über 100 Originalflugzeuge der Luftfahrtgeschichte zu bestaunen. Während der Adventszeit wird die A-Rosa Alea regelmäßig im französischen Straßburg Halt machen. Hier können die Gäste nach einer geführten Tour vorbei an den Highlights der Stadt vollends in den Zauber des ältesten Weihnachtsmarktes Frankreich eintauchen.

Weiterhin im Programm, und ebenfalls um einige Häfen erweitert, ist der seit der Saison 2023 angebotene Inklusivausflug. Gäste im Premium alles inklusive-Tarif können diesen geführten Stadtrundgang, z.B. in Avignon, Bratislava oder Koblenz, ab einer Reiselänge von sieben Nächten vor Reisebeginn kostenfrei reservieren.

Das gesamte Ausflugsprogramm sowie die inkludierten Stadtrundgänge können online unter www.a-rosa.de/ausfluege eingesehen werden. (red)