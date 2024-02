FTI: Kulturelles Highlight auf Malta

Zwischen 11. März und 31. Mai 2024 können Malta-Touristen erstmals eine Kunst-Biennale besuchen. Ausstellungen und Performances der ersten maltabiennale.art heißen Enthusiasten und Ästhetiker unter der Schirmherrschaft der UNESCO an verschiedenen Orten auf der Hauptinsel und auf Gozo willkommen, darunter auch in Welterbestätten wie dem Altstadtkern Vallettas oder dem Ġgantija-Tempel. Das Thema der ersten Ausgabe lautet: Olivenhaine am weißen Meer. „Kunstliebhaber können vor Ort einiges erleben und wir freuen uns, dass unsere Gäste dadurch noch mehr kulturelle Möglichkeiten finden können“, betont Doris Oberkanins, CMO, FTI Österreich.

Hoteltipps für Kunstinteressierte

Mit fast 60 Hotels im Zielgebiet, hat FTI auch spezielle Übernachtungstipps für Kunstbegeisterte und Biennale-Besucher: Zum Beispiel das The Phoenicia, ein Fünf-Sterne-Hotel, das in der Lobby ganzjährig Gemälde von maltesischen und internationalen kreativen Köpfen präsentiert. Die Bilder wechseln regelmäßig und sind käuflich zu erwerben. Die Unterkunft verbindet historische Architektur mit modernen Akzenten und verfügt zudem über einen weitläufigen Garten, der nach einem ereignisreichen Tag auf den Vernissagen zum Entspannen einlädt. Eine weitere Option, das The Xara Palace - Relais & Châteaux, ebenfalls ein exklusives Fünf-Sterne-Haus, befindet sich in einem restaurierten Palazzo aus dem 17. Jahrhundert und ist das einzige Hotel innerhalb der Stadtmauern der „stillen Stadt“ Mdina. Es ist mit antiken Möbeln und Kunstwerken ausgestattet, die ehrwürdigen Charme versprühen.

Preisbeispiel: Eine Woche im 5-Sterne The Xara Palace Relais & Châteaux im DZ mit Frühstück inkl. Flug ab Wien, Transfer und Reiseleitung vor Ort ist ab 1.179 EUR p.P. - gültig für Abreisen z.B. am 08.04.2024 - buchbar.

