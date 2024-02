Oceania Cruises stellt Luxus-Reisemagazin vor

Oceania Cruises gibt in Zusammenarbeit mit dem Medienunternehmen Sandow das englischsprachige Luxus-Reisemagazin Your World heraus.

Die erste "Your World"-Ausgabe erschien im Februar und wird gegenwärtig an ehemalige und potenzielle Gäste sowie an Reiseberater verschickt und ist auch online verfügbar. Das Heft soll selbst die erfahrensten Reisenden inspirieren und ihr Fernweh wecken und Gäste von Oceania Cruises dazu motivieren, neue Welten zu entdecken. Pro Jahr wird es drei Ausgaben geben.

„Unsere weitgereisten, neugierigen Gäste sind immer auf der Suche nach ihrem nächsten aufregenden Reiseziel sowie nach versteckten Juwelen. Deshalb freuen wir uns, mit dem talentierten Team von Sandow unser allererstes Your World Magazin vorzustellen, das Einblicke und Inspirationen für Reiseziele auf der ganzen Welt gibt“, kommentiert Frank A. Del Rio, President von Oceania Cruises.

Erste Ausgabe von Your World

Die erste Ausgabe von Your World fokussiert sich auf Reisen für Familien und Freunde, die eine Pause vom Alltag und neue Erfahrungen suchen. Dabei bietet das Magazin interessante Empfehlungen für eine Städtetour in Lissabon, Oslo, Newport und Ketchikan. Außerdem sind unter anderem Artikel zur aufkeimenden Stockholmer Feinschmeckerszene sowie eine Geschichte mit den zehn besten Erlebnissen in Alaska zu finden.

In der Rubrik „Reise der Sinne“ erhalten Gäste Einblicke in das Erlebnis Oceania Cruises: von den verschiedenen Gourmetrestaurants bis hin zu den vielfältigen Aktivitäten an Bord und den luxuriösen Unterkünften. In der zweiten Hälfte des Magazins werden die Kreuzfahrten von Oceania Cruises von Juli bis Dezember 2024 in Europa, Alaska, Kanada und Neuengland sowie ausgewählte Reisen in der Karibik, Südamerika, Asien, Afrika, Australien und Neuseeland vorgestellt.

Online-Magazin & weitere Infos:

Your World kann HIER online eingesehen werden. ReisepartnerInnen können die gedruckte Version über Schöngrundner in Österreich bestellen. Weitere Informationen unter: www.OceaniaCruises.com (red)