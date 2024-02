Ontario: Drei Pässe, bis zu sieben Attraktionen

Egal, ob Kanada-Reisende einen Tagesausflug machen oder sich länger in der Region, die rund 90 Minuten südöstlich von Torontos Zentrum entfernt ist, aufhalten: Neben der „Journey Behind the Falls“ mit Blick auf die weltbekannten Niagarafälle sollten unbedingt weitere Attraktionen besucht werden. Den besten Deal machen Gäste mit einem der drei Niagara Parks Pässe, die bis zu 60% Ersparnis garantieren.

Niagara Parks Wonderpass

Noch bis Mitte April 2024 ist der „Niagara Parks Wonder Pass“ erhältlich. Das Komplettangebot, bei dem man 60% im Vergleich zur Buchung von Einzelleistungen spart, umfasst sechs Attraktionen: Journey Behind the Falls, Niagara Parks Power Station + Tunnel, Butterfly Conservatory, Niagara’s Fury sowie zwei volle Tage Zutritt zum Falls Incline Railway und zum WEGO-Bussystem. Der Pass kostet 49 CAD / rund 34 EUR plus Steuer.

Best of: Niagara Falls Pass

Rund ums Jahr wird der Niagara Falls Pass mit 41% Kostenersparnis angeboten. Dieser schließt sieben Sehenswürdigkeiten ein: Journey Behind the Falls, Butterfly Conservatory, Whirlpool Aero Car, White Water Walk, Floral Showhouse sowie Zutritt zum Falls Incline Railway und die Nutzung der WEGO-Busse an zwei vollen Tagen. Der Pass kostet 84 CAD / rund 57 EUR plus Steuer.

Niagara Falls Adventure Pass Classic

Für diejenigen, die entweder auf der Durchreise sind oder hauptsächlich Zeit im nahegelegenen Niagara-on-the-Lake verbringen möchten, ist der Niagara Falls Adventure Pass Classic mit vier Attraktionen die ideale Option. Das Paket inkludiert: Journey Behind the Falls, Niagara’s Fury, White Water Walk und 48 Stunden WEGO. Der Pass ist für 64 CAD / rund 44 EUR plus Steuer erhältlich. Dabei spart man sich im Vergleich zu Einzelpreisen 16%.

Gute Erreichbarkeit

Die Autofahrt nach Niagara Falls, die teils entlang des Ontariosees führt, dauert lediglich 90 Minuten. Wer an einem Weingut halten möchte oder ohne Auto unterwegs ist, sollte ein Ticket mit dem GO-Train buchen. Die Fahrtzeit beträgt rund zwei Stunden. Züge verkehren bis zu dreimal täglich zwischen der Union Station in Toronto und Niagara Falls. Vor Ort verbindet das WEGO-Bussystem die Hotels und Attraktionen.

Infos zu den Pässen und Attraktionen

Der Niagara Parks Pass ist online unter www.niagaraparks.com erhältlich.