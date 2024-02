Mehr Flüge nach AlUla

Die Royal Commission for AlUla (RCU) kündigt die Aufnahme von fünf neuen DMCs in die Liste der bevorzugten Reisepartner an, welche von nun an nationale und internationale Reiseveranstalter bei der Reiseorganisation unterstützen sollen. Zusätzlich zu den bestehenden DMCs - Go Zahid, The Traveling Panther und AlUla Guide Tours - sind die DMCs Abercrombie & Kent, EXO Travel, DMC Arabia, Tetrapylon und Discover Saudi hinzugekommenen. Melanie de Souza, Executive Director, Destination Marketing bei der Royal Commission for AlUla, sagte: „Unsere vertrauenswürdigen Partner bieten einen Einblick in die Vielfalt der in AlUla verfügbaren Erlebnisse, die Kunst und Kultur, historisches Erbe, Abenteuer, Natur, Wellness und mehr umfassen. Wir sind stolz darauf, diese DMCs an Bord begrüßen zu dürfen, die aufgrund ihrer Spezialisierung auf die Erbringung von Dienstleistungen in unseren zehn wichtigsten geografischen Märkten ausgewählt worden sind. Während AlUla seinen Aufstieg als luxuriöses Boutique-Reiseziel auf der globalen Bühne fortsetzt, freuen wir uns darauf, weitere Partnerschaften mit allen Ebenen des Reisegewerbes aufzubauen."

Neue und bewährte Flugverbindungen

Noch bis 29. April 2024 bietet Saudia Airlines Direktflüge ab Paris an. Die Linie gilt als erste Direktverbindung zwischen der historischen Region im Nordwesten Saudi-Arabiens und Europa. Die Flüge werden wöchentlich jeden Sonntag vom Flughafen Charles de Gaulle (CDG) zu einer komfortablen fünf-stündigen Reise nach AlUla aufbrechen. Ganz neu im Flugportfolio hingegen ist die Verbindung mit Gulf Air über Bahrain. Zwei Mal wöchentlich werden von Anfang Februar bis Ende April Flüge von dem Golfstaat in die Oasenstadt angeboten.

Petra und AlUla, die beiden bedeutendsten Städte der nabatäischen Zivilisation, werden durch einen neuen Direktflug von Amman nach AlUla auch in der Gegenwart wieder miteinander verbunden. Ab dem 16. Februar 2024 wird zweimal pro Woche die neue Verbindung zwischen Amman, Jordanien und AlUla, Saudi-Arabien bedient. Bis zum 22. Dezember 2024 werden die Flüge jeden Dienstag und Freitag bis zu 100 Passagiere in die beiden Königreiche bringen.

Derzeit gibt es bereits Flüge über Dubai mit flydubai, über Doha mit Qatar Airway. Außerdem können Reisende AlUla mit Flügen über Riad, Jeddah und Dammam mit Saudia und flynas erreichen. (red)