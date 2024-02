Sunny2go um neue Services erweitert

Seit Mitte Dezember 2023 steht den KundInnen von Sunny Cars ab Buchung eine eSIM mit einem Gigabyte Datenvolumen zur Verfügung. Nach der Registrierung erhalten sie eine E-Mail mit den Installationsdetails. Der digitale Internetbegleiter steht für zahlreiche Destinationen zur Verfügung. Nach Verbrauch des inkludierten Volumens, buchen Viel-Surfende bei dem Servicepartner von Sunny2go - Manet Mobile Solutions aus Italien - weitere Daten hinzu.

Schmökern ohne Schleppen

Neu seit 1. Februar 2024 stehen UrlauberInnen bis zu fünf kostenlose E-Magazine zur Verfügung. Statt volle Taschen zu schleppen, lesen Reisende am Strand ganz gemütlich ihre Lieblingstitel via Tablet oder Smartphone. In der sogenannten Media Box von Sunny2go stehen zahlreiche Medienangebote - von Freizeit und Fashion, über Auto bis Wirtschaft - während der gesamten Reise zur Verfügung. Je nach Belieben werden diese gleich im Flieger oder bei Bedarf erst am letzten Tag auf das digitale Endgerät heruntergeladen. Die Media Box steht in jeder der vier Anwendungssprachen - deutsch, niederländisch, französisch und englisch - mit jeweils maßgeschneidertem Portfolio zur Verfügung. Nach Verbrauch der freien Exemplare können Leseratten zusätzliche Zeitschriften bei Media Carrier Solutions, Servicepartner von Sunny Cars aus Unterföhring, dazukaufen.

Hilfreiche Funktionen im Urlaub

Mit dem Smart Delay Service nutzen User bei Flugverspätungen ganz entspannt Flughafen-Lounges. Welche Sehenswürdigkeiten und Geheimtipps auf dem Roadtrip liegen, zeigt das Feature bytheways. Ein weiteres Highlight: Der Concierge-Service. Dieser steht während der gesamten Reise per Anruf oder Chat mit individuellen Empfehlungen und außergewöhnlichen Tipps zur Seite. Ein digitaler Reiseführer ermöglicht den Zugang zu Informationen auf Deutsch zu 180 Destinationen in aller Welt, auf Englisch sogar zu über 600 Zielgebieten. Abgerundet wird der Sunny2go-Service durch die Verlinkung zu MyBooking. Dort finden KundInnen nicht nur alle Informationen rund um ihre Mietwagenbuchung. Zur optimalen Vorbereitung auf den Urlaub stehen dort auch Audioguides zu derzeit zehn Destinationen zum Hören und Informieren während der Fahrt zur Verfügung. Der persönliche Urlaubsbegleiter von Sunny Cars lässt sich problemlos auf dem Smartphone, Tablet oder via Desktop nutzen.

Mit dem Servicepartner Parkopedia hat das Team von Sunny Cars die Parkplatzsuche seit März 2022 optimiert. Gemeinsam mit dem kanadischen Partner Tripian bietet Sunny2go auch ein KI-basiertes Feature an. Nutzerinnen und Nutzer haben die Möglichkeit, sich von der künstlichen Intelligenz individuelle Stadtrundgänge und -fahrten samt Restaurantempfehlungen zusammenstellen zu lassen. In Zusammenarbeit mit A3M finden Kundinnen und Kunden von Sunny Cars im Reiter „Meine Reise“ lese- und bedienungsfreundlich aufbereitete Informationen zum Reiseland – von Einreisebestimmungen bis hin zu Sicherheitshinweisen. Alle Funktionen stehen bereits zwei Wochen vor Abreise und während der gesamten Mietwagen-Ferien zur Verfügung. (red)