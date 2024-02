Flughafen Wien: Verkehrsergebnis Jänner 2024

Die Passagierzahlen am Flughafen Wien legen auch im ersten Monat des Jahres 2024 deutlich zu: Im Jänner 2024 stieg das Passagieraufkommen um 12,0% auf 2.325.772 Reisende in der Gruppe (Flughafen Wien, Malta Airport und Flughafen Kosice) und um 9,5% auf 1.828.557 Reisende am Standort Wien gegenüber dem Jänner des Vorjahres.

Standort Wien

Am Standort Wien stieg die Zahl der Lokalpassagiere gegenüber Jänner 2023 auf 1.453.789 (+9,6%) und jene der Transferpassagiere auf 366.910 Reisende (+8,9%). Die Flugbewegungen erhöhten sich auf 15.175 Starts und Landungen (+5,2%). Das Frachtaufkommen nahm gegenüber dem Jänner 2023 um 16,2% auf 20.890 Tonnen zu.

Details zum Passagieraufkommen:

Im Jänner 2024 stieg das Passagieraufkommen am Flughafen Wien nach Westeuropa auf 633.241 Passagiere (+12,5% im Vergleich zum Vorjahr). Nach Osteuropa reisten im Jänner 2024 insgesamt 131.530 Passagiere (+4,1%).

Nach Nordamerika verzeichnete der Airport 25.004 Reisende (+22,1%) und nach Afrika 21.982 (-5,1%). In den Nahen und Mittleren Osten reisten im Jänner 2024 insgesamt 66.377 (-6,6%) und in den Fernen Osten 38.338 Passagiere (+25,7%).

FH Malta & FH Kosice

Die Flughafen-Wien-Beteiligungen entwickeln sich ebenfalls sehr gut: Am Flughafen Malta stieg das Passagieraufkommen im Jänner 2024 auf 465.482 Reisende (+22,7%). Am Flughafen Kosice legte das Passagieraufkommen auf 31.733 Reisende (+15,6%) zu. (red)