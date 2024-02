TUI präsentiert Oster-Reisetrends 2024

Wie der Veranstalter heute mitteilte, ist bereits jetzt ein hoher zweistelliger Gästezuwachs für die bevorstehenden Osterferien - im Vergleich zum Vorjahr - zu verzeichnen. Darüber hinaus interessant: vom Strandurlaub bis hin zu den Metropolen der Welt, wird heuer ein breit gefächertes Angebot nachgefragt. Insgesamt sind die Top 3 Urlaubsländer Spanien - vor allem mit den Kanaren und Mallorca - vor Ägypten und den Malediven. Auf die gestiegene Nachfrage für die Malediven hat TUI mit der Aufnahme zusätzlicher Flugplätze reagiert. Für die Kanarischen Inseln stehen je ein Zusatzflug für eine Woche ab Wien nach Teneriffa und Gran Canaria am 23. März zur Verfügung. Im Städteranking führt London vor New York und Hamburg.

Ferne stark nachgefragt

Sieht man sich die Regionen im Detail an, liegt Hurghada mit einem guten zweistelligen Plus im Vergleich zum Vorjahr wieder an erster Stelle. Die Malediven und die ganzjährig bereisbare Kanareninsel Teneriffa haben zum Vorjahr einige Plätze gutgemacht und belegen die Ränge zwei und drei im TUI Osterranking. Die Nachfrage nach Fernreisen ist noch einmal stark angestiegen. Die drei beliebtesten Urlaubsländer auf der Fernstrecke - die Malediven, die Vereinigten Arabischen Emirate und die USA - verzeichnen gute Buchungszuwächse. Katharina Doppler-Reitner, Head of Flug- und Revenue Management bei TUI Österreich, berichtet dazu: „Wir haben auf die hohe Nachfrage für die Malediven reagiert und bis Ende April weitere Flugplätze in unser Programm mit aufgenommen."

Zusätzliche Osterflüge & Restplätze

KundInnen, die noch auf der Suche nach dem passenden Angebot für die Osterferien sind, sollten flexibel sein. Noch sind aber Restplätze beispielsweise für die Strecke von Wien auf die Kapverden-Insel Sal buchbar. Auch auf den Osterflügen nach Rhodos sowie Chania (Kreta) sind noch einige Plätze frei. Zudem können sich TUI Gäste noch einen Malediven- oder Kanaren-Urlaub in der Sonne sichern.

„Aufgrund der gestiegenen Buchungen haben wir je einen zusätzlichen Flug mit Austrian Airlines nach Gran Canaria und Teneriffa ins Programm genommen. Außerdem bieten wir mit unserem neuen Airlinepartner WizzAir auch zu Ostern mehrmals wöchentlich Abflüge ab Wien nach Teneriffa und Madeira an,“ ergänzt Doppler-Reitner.

Städtereisen im Trend

Städtereisen verzeichnen einen beachtlichen Zuwachs zum Vorjahr: London führt die Liste der bestgebuchten Städte dabei an und schafft es auf Platz vier im Osterranking der Top Destinationen. New York, Hamburg und Barcelona folgen im Städteranking auf den Plätzen zwei, drei und vier.

Tipp für Städtereisende: Für KundInnen, die besondere Aktivitäten erleben wollen, stehen mit den TUI experiences tausende Angebote bereit - vom Helikopterflug über New York bis hin zur nachhaltig zertifizierten National Geographic Day Tour in Barcelona.

Die Top 10 Oster-Destinationen bei TUI 2024:

Hughada Malediven Teneriffa Dubai Gran Canaria Mallorca London Kapverden Antalya New York

TUI-Preisbeispiele für die Osterferien

Sieben Nächte im Hotel Kresten Palace auf Rhodos kosten mit Frühstück und Flug ab Wien z. B. am 24. März ab 599 EUR p.P. im DZ.

Sieben Nächte im Hotel Palm Beach in Hurghada kosten auf Basis All Inclusive mit Flug ab Wien z. B. am 25. März ab 1.439 EUR p.P. im DZ.

Sieben Nächte im Riu Cabo Verde auf Sal kosten auf Basis All Inclusive mit Flug ab Wien z. B. am 22. März ab 1.529 Euro pro Person im Doppelzimmer.

Sieben Nächte im TUI Blue Khao Lak Resort in Thailand kosten mit Frühstück und Flug ab Wien z. B. am 24. März ab 2.219 EUR p.P. im DZ.

Sieben Nächte im Riu Palace Maldivas auf den Malediven kosten auf Basis All Inclusive mit Flug ab Wien z. B. am 22. März ab 3.599 EUR p.P. in der Junior Suite.

Drei Nächte im Riu Plaza London Victoria z.B. ab 29. März kosten mit Frühstück ab 430 EUR p.P. im DZ.

Drei Nächte im Best Western Premier Alsterkrug Hotel in Hamburg z.B. ab 28. März kosten mit Frühstück ab 200 EUR p.P. im DZ .

Weitere Infos finden Agents unter: www.tuiexperiences.com (red)