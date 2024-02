Costa unterstützt Tafel Österreich

Das Costa-Team verpackte insgesamt 120 "italienische Lebensmittelpakete" die hauptsächlich Grundnahrungsmittel wie Mehl, Reis, Couscous, Pasta, Sugos, Kaffee und Süßigkeiten enthielten. In Zusammenarbeit mit der Tafel Österreich wurden die Pakete dann am 14. Dezember an soziale Einrichtungen wie das Ute-Bock-Haus verteilt und kamen allen voran armutsbetroffenen Familien und obdachlosen Frauen und Kindern zugute.

Costa Crociere Foundation

Seit 2015 engagiert sich die Costa Crociere Foundation in 31 Umwelt- und Sozialprojekten zur Förderung, Unterstützung und Entwicklung einer Vielzahl von Initiativen mit über 160.997 Begünstigten aus mehr als 132 verschiedenen Ländern. In den letzten neun Jahren haben Costa Crociere Foundation und Costa mit ihren Food-Assistance-Projekten so weltweit mehr als 1,2 Mio. vollständige Mahlzeiten (je drei Portionen pro Mahlzeit) gespendet.

Die Initiative in Österreich ist Teil des umfassenderen Freiwilligenprogramms des Unternehmens, das von Costa-Mitarbeitenden in sechs europäischen Ländern unterstützt wird. In Österreich arbeitet Costa nun bereits zum dritten Mal mit der Tafel Österreich (ehemals Wiener Tafel) zusammen, um die lokale Situation zu verbessern. (red)