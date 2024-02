Mondial: Kultur, Natur und vieles mehr

Der 200. Geburtstag von Anton Bruckner ist ein kulturelles Highlight in diesem Jahr - ist der Komponist doch bekannt für seine monumentalen Symphonien und kraftvollen Harmonien. In der Donaustadt Linz kehren seine Melodien an die Originalschauplätze seiner prägenden Jahre hier zurück. Für den Höhepunkt - das Brucknerfest – hat der Österreich-Spezialist Klassik-Packages geschnürt. Nur ein paar Kilometer weiter empfängt die Kulturhauptstadt Europas Bad Ischl Salzkammergut 2024 Gäste aus aller Welt mit einem modernen, innovativen und sehr abwechslungsreichen Programm an vielen unterschiedlichen Schauplätzen. Diese Veranstaltungsreihe kombiniert Mondial mit Aktivurlaub in den Bergen in einem der modern-traditionellen Partner-Hotels des Veranstalters.

Urlaubsideen für jeden

„Uns ist es besonders wichtig den Urlaub unserer Gäste zum Erlebnis werden zu lassen und sie von Beginn an mit vielen spannenden Zusatz-Ideen in ihrer Urlaubsplanung zu unterstützen. Für manche bedeutet dies Aktivität und Bewegung, für andere wiederum Kultur, Sightseeing oder auch Wellness. Wir kennen Österreich und seine Besonderheiten sowie regionale Highlights. Und dieses Wissen teilen wir tagtäglich voller Begeisterung mit unseren KundInnen“, so Mondial Geschäftsführer Mag. Gregor Kadanka zum neuen Sommerkatalog sowie zur Beratungsqualität des Österreich-Spezialisten.

City life und Gruppenspaß

Wien, Linz, Salzburg, Innsbruck… - jede Stadt hat ihren eigenen Charme, eine spezielle Atmosphäre und besondere Highlights – auch abseits der touristischen Pfade. Im aktuellen Sommerkatalog von Mondial finden sind viele spannende Ideen für einen City-Trip – für Reisen allein, zu zweit oder mit der Familie. Aber auch für Gruppenreisen, sei es für Freundeskreise, Vereine, Firmen etc. – hat Österreich viel zu bieten: gemeinsame Aktivitäten in der Natur, gemütliches Zusammensitzen in gemütlichen Lokalen und Übernachtungen mit schönstem Panorama. Mondial listet in dem Katalog Gruppenreise-Ideen für jedes Bundesland und organisiert diese gerne auch ganz nach Maß.

Übersichtlicher Katalog

Der über 160 Seiten starke Katalog ist übersichtlich gestaltet in Themenbereichen zusammengefasst. Diese reichen von Luxury Hotels, Kinder- und Familienresorts bis hin zu Wellness-Hideaways und Häusern für Biker, Golf- oder Hundefans. Viele davon mit kostenlosem Transfer vom Bahnhof – für Gäste, die mit der Bahn in den Urlaubsort anreisen wollen. Das Cover sei erneut mit Graphik-KI gestaltet worden und symbolisiere das Erlebnis Natur in Kombination mit der Mozart-Stadt Salzburg. Genauso innovativ und pfiffig wie die Mondial-Beratung – stets ganz nach dem Credo „Service wie damals“, denn das persönliche Gespräch sei den Österreich-Profis von Mondial eine Herzensangelegenheit, so der Veranstalter in der Pressemitteilung. (red)