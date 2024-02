Sommerflugplan Flughafen Salzburg: Highlights & neue Ziele

Sonnenziele ab Salzburg

Viermal pro Woche wird Hurghada in Ägypten angeflogen - und das ganzjährig. In Griechenland steht neben den griechischen Inseln Karpathos, Korfu, Kreta, Rhodos und Zakynthos auch Thessaloniki auf der Halbinsel Chalkidiki am Flugplan, wie auch die Insel Kos heuer zweimal pro Woche angeflogen wird. Neben Griechenland und Ägypten, erfreuen sich auch Italien mit Kalabrien/Lamezia Terme und Sardinien/Olbia, die Türkei mit Istanbul und Antalya, Dubai und Zypern/Larnaka und Korsika/Calvi großer Beliebtheit ab Salzburg. Die Balearen sind im Sommerflugplan unverzichtbar: Palma de Mallorca wird täglich angeflogen, nach Ibiza geht es jeweils am Freitag und am Montag. Die „Partyinsel“ eignet sich sowohl für ein verlängertes Wochenende als auch für einen längeren Urlaub.

Zwei neue Sommerhighlights können Passagiere ab Salzburg diesen Sommer entdecken: Monastir (Tunesien) mit Nouvelair Tunesie und Burgas an Bulgariens Schwarzmeerküste mit Eurowings einmal pro Woche.

Städtetrips

Direktflüge gibt es auch in zahlreiche Metropolen: etwa die deutschen Städte Berlin, Düsseldorf, Frankfurt und Hamburg, die britische Hauptstadt London oder Amsterdam. Mit Air Serbia geht es zudem bequem in die serbische Hauptstadt Belgrad. Neu im Flugprogramm: Wizz Air fliegt jeweils dreimal wöchentlich ins rumänische Bukarest sowie ins nord-mazedonische Skopje. Wer von allem etwas will – Sonne, Sehenswürdigkeiten, Shopping und das Ganze in XXL – der sollte das Flugangebot nach Dubai nutzen. (red)