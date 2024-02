Tourismus in Bayern boomt

„2023 war ein Erfolgsjahr für den Bayern-Tourismus“, zieht die bayerische Tourismusministerin Michaela Kaniber positive Bilanz. „Wir haben das Niveau von 2022 übertroffen und liegen nur ganz knapp unter den Werten des Rekordjahres 2019. Zum zweiten Mal überhaupt haben wir im vergangenen Jahr die magische Grenze von 100 Millionen Gästeübernachtungen überschritten.“ Das Ergebnis verdiene besondere Anerkennung, insbesondere angesichts der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, die den Betrieben viel abverlangt habe, so Kaniber. „Dass die Bilanz dennoch so positiv ausfällt, unterstreicht die enorme Widerstandskraft der Branche und den Elan der Menschen, die dort arbeiten.“

Die Zahl der Gästeankünfte ist 2023 im Vergleich zum Vorjahr laut Mitteilung um 13,6% gestiegen. Insgesamt reisten im vergangenen Jahr rund 38,86 Mio. Personen nach Bayern (2022: 34,21 Mio.). Die Zahl der Übernachtungen hat ebenfalls um 8,7% zugelegt. 2023 wurden insgesamt rund 100,26 Millionen Übernachtungen gezählt, gegenüber 92,27 Millionen im Jahr 2022.

Der Binnentourismus habe mit erstmals die „Schallmauer“ von 30 Millionen Gästeankünften durchbrochen, heißt es weiter. Noch nie zuvor hätten so viele Gäste aus Deutschland in Bayern Urlaub gemacht, wie im Jahr 2023. Damit hat der Freistaat erneut seine Position als Tourismusland Nummer 1 in Deutschland untermauert.

Österreichische Gäste vorne dabei

Aber auch der Incoming-Tourismus habe gegenüber dem Vorjahr deutlich zugenommen, insbesondere aus den europäischen Nachbarländern. Laut der Ministerin verzeichneten alle wichtigen europäischen Quellmärkte bei den Übernachtungszahlen deutliche Zuwächse. Viele davon haben das Vor-Corona-Niveau übertroffen. „Österreich, die Niederlande oder Polen – hier liegt Bayern über den bisherigen Rekordwerten von 2019. Aber auch der wichtige US-Markt hat zurück zu alter Stärke gefunden und ist mit rund 2,2 Millionen Gästeübernachtungen wieder wichtigster bayerischer Incoming-Markt. (red)