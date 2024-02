Großbritannien: neuer Besucherpass, neue Museen

Neuer Visit Manchester Pass

Marketing Manchester hat in Zusammenarbeit mit Open Pass den Visit Manchester Pass herausgebracht. Der Besucher-Pass beinhaltet viele der beliebtesten Attraktionen Manchesters, darunter die Stadiontour des Manchester City Football Club, das National Football Museum und SEA LIFE Manchester. BesucherInnen erhalten mit dem Pass außerdem Ermäßigungen in zahlreichen Restaurants und Bars. Bis Ende Februar gibt es mit dem Code MCR20 20% Rabatt auf die Pässe. Infos dazu per E-Mail: traveltrade@marketingmanchester.com

Youth Travel Workshop

Am 11. und 12. März 2024 können Reiseveranstalter wieder beim BETA online-Youth Travel Workshop Termine mit wichtigen britischen Anbietern vereinbaren. Am Youth Travel Workshop nehmen Anbieter von Gastfamilien, Jugendherbergen, Sprachschulen, Sommercamps, Theater- und Attraktionstickets, Gruppen-Restaurants etc. – eine gute Gelegenheit, Geschäftsbeziehungen auszubauen oder zu vertiefen und neue Ideen für Ihre Reiseprogramme zu sammeln. Infos dazu: helenleigh@betauk.com

Das "Handel Hendrix House"

Das neu restaurierte Museum in Mayfair erzählt die Geschichte zweier der größten Musiker Londons. So waren der Komponist Georg Friedrich Händel und die Rocklegende Jimi Hendrix quasi „Nachbarn“. Im Händel-Hendrix-Haus in der Brook Street 25 können Besucherinnen die restaurierten georgianischen Räume besichtigen, in denen Händel seine größten Werke wie die Feuerwerksmusik und den Messias schrieb und probte, und sich dann in die swingenden 60er Jahre versetzen lassen, als London das Zentrum des musikalischen Universums war, und die Londoner Wohnung von Jimi Hendrix entdecken. Gruppen bis zu 20 Personen können sich auf der Website des Museums anmelden; für größere Gruppen können exklusive Führungen arrangiert werden.

Wiedereröffnung des Perth Museums

Das Perth Museum wird am 30. März 2024, nach einem 27 Mio. GBP teuren Sanierungsprojekt seine Pforten wieder öffnen. Diese Attraktion für Kultur und Kulturerbe stellt die schottische Geschichte in den Mittelpunkt. Das Herzstück des Museums wird der Stone of Destiny sein, auch bekannt als Stone of Scone, eines der bedeutendsten historischen Objekte Schottlands und des Vereinigten Königreichs. Der Stein, der zum ersten Mal seit über 700 Jahren nach Perthshire zurückkehrt, wird für alle frei zugänglich sein. (red)