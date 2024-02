ITB Berlin 2024: ITB App & ITBxplore mit neuen Features

Von 5. bis 7. März öffnet die weltweit führende Reisefachmesse und Kongress ihre Hallen auf dem Berliner Messegelände. Teilnehmenden steht in diesem Jahr wieder eine App mit zahlreichen nützlichen Funktionen zur Verfügung. Für den Laptop wurde die Plattform ITBxplore mit einer Reihe von neuen Features ausgestattet. Beide Tools helfen BesucherInnen, AusstellerInnen und Medien so sowohl bei der Vorbereitung ihres Messeauftritts als auch Vorort.

ITBxplore: Netzwerken im Mittelpunkt

Mit ITBxplore steht UserInnen erneut eine innovative und digitale Vernetzungs- und Rechercheplattform zur Verfügung. Bereits im Vorfeld der ITB Berlin können sich Interessierte durch das Ausstellerportfolio navigieren, die Teilnahme am ITB Berlin Kongressprogramm planen und persönliche Termine vereinbaren.

Nach dem Kauf eines ITB Berlin-Tickets oder der erfolgreichen Presseakkreditierung können BesucherInnen kostenfrei ein persönliches Profil auf ITBxplore erstellen und im Anschluss alle Funktionen nutzen.

Im Mittelpunkt des ITBxplore-Erlebnisses steht das Vernetzen. NutzerInnen können ihre Profile sichtbar machen, AusstellerInnen suchen und mit ihnen sowie anderen BesucherInnen über den Online-Chat in Kontakt treten. Der Networkingbereich ermöglicht das Suchen, Matchen und Knüpfen von Kontakten. Buyers Circle-Mitglieder, die handselektierten Top-EinkäuferInnen der ITB Berlin, werden auf ITBxplore neu mit dem Tag „ITB Buyers Circle" präsent sein und lassen sich somit noch leichter identifizieren.

Neben bewährten Features können sich AnwenderInnen in diesem Jahr über eine Vielzahl von Neuerungen freuen - darunter eine optimierte Terminverwaltung im Communication Center, erweiterte Funktionen für den Terminkalender mit Übertragung in Outlook sowie vereinfachte Anfragen und Terminbestätigungen. Nicht zuletzt lässt sich das Profil noch besser pflegen. So werden auf Basis der angegebenen persönlichen Interessen im Profil, maßgeschneiderte Geschäftskontakte empfohlen.

ITB App als mobiler Begleiter

Die App bietet umfassende Informationen, angefangen vom Ausstellerverzeichnis bis hin zu Hallenplänen, und ermöglicht eine nahtlose Integration von persönlichen Daten für ein effizientes Networking. Die ITB App ist bereits vor dem Messebesuch im App Store oder Google Play Store verfügbar und wird in Kürze für den Download zur Verfügung stehen.

Nutzen können UserInnen die Anwendung mit vier einfachen Schritten. Sie laden die App herunter, melden sich an, synchronisieren ihre Daten von ITBxplore und können im Anschluss schließlich sämtliche Funktionen entdecken, die ihnen als AnwenderInnen zur Verfügung stehen.

UserInnen, die bereits die ITB App 2023 auf ihrem Smartphone haben, laden sich entsprechend die neue Version der App herunter.

Zu den wichtigsten Features der App zählen ein Produktverzeichnis, aktuelle Jobangebote, eine Referentenliste, eine Bookmark- und Notiz-Funktion, ein QR-Code-Generator für das persönliche Networking, ein Ticket-Wallet sowie eine Selfie-Kamera. Verfügbar sind die Inhalte jeweils in deutscher sowie in englischer Sprache. Nähere Informationen finden Interessenten online in der ITB App.

Details zur ITB-App unter: www.itb.com (red)