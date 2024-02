Marco Polo: Neue Entdeckerreisen führen nach China

Marco Pool hat mit „China mit Yangzi“ eine neue 15-tägige 'Entdeckerreise im Team' im Programm. Unterwegs sind die Marco Polo Gäste dabei hauptsächlich mit Hochgeschwindigkeitszügen. Die Tour startet in Beijing, dort geht es zum Himmelstempel oder auf Wunsch auf die Große Mauer und in die Verbotene Stadt. Weiter geht es dann nach Xian, einstiger Ausgangspunkt der Seidenstraße. Vor den Toren der Stadt sehen die Reisenden dann die wohl berühmtesten Krieger der Welt: über 7.200 lebensgroße Terrakotta-Soldaten. Anschließend verbringen sie zwei Tage auf einem Kreuzfahrtschiff auf dem Yangzi: durch die Drei Schluchten hindurch, an himmelhohen Felswänden vorbei. Außerdem auf dem Programm: ein Ausflug in die Traumlandschaft der Kegelkarstberge, eine Floßfahrt auf dem Li-Fluss - vorbei an Bambushainen, Zitrusgärten, Felswänden und Dörfern – und als krönender Abschluss: zwei Tage Shanghai.

Details zur Reise:

Die 15-tägige Marco Polo Reise ist inklusive aller Flüge, Rundreise, Übernachtungen in Vier- und Fünf-Sterne-Hotels mit Frühstück, einigen Abendessen und Deutsch sprechendem Marco Polo Scout ab 2979 EUR buchbar. Neben den Bus-, Bahn- und Bootsfahrten in den Zielgebieten kompensiert der Veranstalter auch alle Flugreisen sowie die Hotelunterkunft inklusive der Verpflegung durch Investitionen in Biogas-Klimaschutzprojekte, die nach dem Gold-Standard zertifiziert sind. Weitere Infos unter: www.marco-polo-reisen.com/5541

China für junge Traveller oder individuell

Neben der 15-tägigen Entdeckerreise im Team hat Marco Polo auch eine neue 17-tägige Chinareise „Zwischen Wolkenkratzern und Felsnadeln“ für junge Traveller zwischen 20 und 35 ab 2.999 EUR aufgelegt.

Wer das Land lieber individuell mit eigenem Scout erleben möchte, wird ebenfalls bei Marco Polo fündig: „Megastädte und Flusslandschaften“ heißt der 16-tägige Routenvorschlag, der ab 3949 EUR buchbar ist und je nach Wunsch modifizierbar ist. (red)