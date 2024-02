Gewinnspiel: Valentinstags-Special der Rax-Seilbahn

Das Valentinstags-Gewinnspiel der Rax-Seilbahn in den Wiener Alpen in Niederösterreich hat sich mittlerweile zu einer liebgewonnenen Tradition entwickelt. Neben einem romantischen Dating in der Kabine der Rax-Seilbahn gibt es für die GewinnerInnen Schokoherzen sowie einen Prosecco- und Rosenempfang.

Musikalische Darbietung & "Liebesberatung"

Als Highlights wird einerseits Bernd Scharfegger, Eigentümer der Rax-Seilbahn und Geschäftsführer des Scharfeggers Raxalpen Resorts, sein Gesangtalent unter Beweis stellen und Lieder von Frank Sinatra zum Besten geben. Außerdem für diese Valentinstags-Aktion ganz spontan angekündigt hat sich "Love Coach" Robert Nissel, der seine Lebenserfahrung mit dem Gewinnerpärchen teilen möchte. „Als Herr Nissel von unserem Valentinstags-Special erfahren hat, war er gleich Feuer und Flamme. Der Spaß steht hier klar im Vordergrund. Unsere GewinnerInnen sollen bei uns einen wunderbaren Tag verbringen, das ist alles, was zählt", betont Scharfegger. Oben am Rax-Plateau auf 1.545m angekommen, wartet auf das Liebespärchen eine ausgiebige Schneeschuhwandertour sowie kuschelige Momente im Raxalm-Berggasthof.

Das Gewinnspiel findet aktuell auf der Facebook- und Instagram-Seite der Rax-Seilbahn statt.

Mehr Informationen zur Raxalpe / Rax-Seilbahn unter: www.raxalpe.com (red)