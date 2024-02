Flughafen Klagenfurt auf Alpe-Adria Messe

Erstmals präsentiert sich der Flughafen Klagenfurt auf der internationalen Tourismusmesse „Alpe-Adria Fair“ (31.1. – 3.2.) in Ljubljana. Die Messe, früher als "Alpe Adria Tourism and Leisure Show" bekannt, ist ein renommiertes Branchentreffen, das alljährlich im Ljubljana Exhibition and Convention Center veranstaltet wird und sich zu einem bedeutenden Event für Fachleute und interessierte BesucherInnen entwickelt hat.

Maximilian Wildt, Geschäftsführer am Flughafen Klagenfurt, sagt dazu: „Wir sehen, dass unser Angebot zunehmend an Attraktivität für Fluggäste aus unserem erweiterten Einzugsgebiet gewinnt. Aktuell liegen wir bei rund 18% aus Slowenien, Tendenz steigend. Dies betrifft sowohl unsere Direktflüge nach Palma, Alicante und London, aber auch die Umsteigeverbindungen über Wien.“

Die Alpe-Adria Fair konnte im letzten Jahr bereits mehr als 280 Aussteller und 18.000 BesucherInnen verzeichnen. Für das heurige Jahr prognostiziert der Veranstalter ein weiteres Plus.

Flugplan ab Klagenfurt

Im Winterflugplan 2023/24 wird neben den täglichen Direktflügen nach Wien und *neu* Hamburg (samstags) mit Austrian auch die Ganzjahresdestination London-Stansted mit 2 wöchentlichen Non-StopFlügen mit Ryanair ab dem Flughafen Klagenfurt angeflogen. Mittels Umsteigeverbindungen über das Drehkreuz Wien sind Ziele in ganz Europa und weltweit an den Kärntner Wirtschaftsraum und das Tourismusland Kärnten angebunden.

Für den Sommer 2024 sind neben den täglichen Direktflügen nach Wien auch die wöchentlichen Charterflüge nach Paros/Naxos mit Springer Reisen sowie die Ryanair-Strecken London-Stansted, Palma de Mallorca und Alicante bereits buchbar. Gruber-reisen verlängert den nächsten Sommer mit einem Sondercharter nach Madeira im Oktober 2024.

Weitere Informationen zum Flugplan unter: www.airport-klagenfurt.at (red)