ÖRV: Gratis per Bahn zum Frühjahrskongress

Der Österreichische ReiseVerband (ÖRV) gab kürzlich das Programm des Frühjahrskongresses, der vom 25.-26. April 2024 in Innsbruck unter dem Motto „Mit Optimismus Entscheidungen treffen“ stattfindet, bekannt. Darüber hinaus freut sich der ÖRV verkünden zu können, dass die Teilnahme am Kongress auch ein ÖBB-Bahnticket (2. Klasse, Hin- und Rückfahrt) gesponsert von Allianz Partners beinhaltet. "Nützen Sie die Gelegenheit und tragen Sie mit uns zur Nachhaltigkeit des Kongresses bei!", freut sich der ÖRV in der Aussendung über diese tolle nachhaltige Anreisemöglichkeit.

"Bewusst auf mehr Optimismus setzen"

"Wir haben heuer das Motto „Mit Optimismus Entscheidungen treffen“ gewählt. Wenn auch (geo)politische Bedrohungen und die negativen Auswirkungen des Klimawandels die öffentliche Diskussion dominieren, so wollen wir bewusst auf mehr Optimismus setzen. Gerade der Restart im vergangenen Jahr, der für manche überraschend rascher und erfolgreicher als erwartet eingesetzt ist, hat bewirkt, dass die meisten von uns die Zahlen des Vorkrisenjahres erreicht, bzw. sogar übertroffen haben. Auch dies könnte ein Grund sein, optimistisch in die Zukunft zu blicken", so Mag. Eva Buzzi, ÖRV Präsidentin & Dr. Walter Säckl, ÖRV Generalsekretär, in der Einladung.

Vor dem Kongress ist die Generalversammlung des ÖRV, am Donnerstag, 25. April 2024 um 12:00 Uhr angesetzt. Alle Mitglieder haben das Recht an der Generalversammlung teilzunehmen, sofern sie den Mitgliedsbeitrag für das laufende Jahr (2024) entrichtet haben.

Kostenfreie Bahnanreise powered by Allianz Partners

Die Teilnahme am Kongress beinhaltet auch ein ÖBB-Bahnticket (2. Klasse, Hin- und Rückfahrt) gesponsert von Allianz Partners. Ab jedem österreichischen Bahnhof. Weitere Details dazu: Kontingentierte Tarife mit freier Zugwahl, umbuch- und stornierbar. Aufpreis auf 1. Klasse möglich. Sitzplatzreservierungen bitte selbst vorzunehmen.

Bestellungen über: michael.pal@railtours.oebb.at

Infos im Überblick:

Die offizielle Einladung sowie das Kongressprogramm für den Frühjahrskongress sind in der Datei anbei zu finden.

Datum: 25.-26. April 2024

Kongressort & amadeusbar: AC Hotel Innbruck, Salurner Straße 15, 6020 Innsbruck

AC Hotel Innbruck, Salurner Straße 15, 6020 Innsbruck Aperitif & Abendessen: Villa Blanka, Weiherburggasse 31, 6020 Innsbruck

Villa Blanka, Weiherburggasse 31, 6020 Innsbruck Kongressgebühr (exkl. Hotel) bei Buchung bis 8.3. 2024 410 EUR p.P.

Anmeldung: ab sofort unter www.oerv.at

Bis 8. März 2024 profitieren TeilnehmerInnen noch vom Frühbucherpreis. Anmeldeschluss ist dann der 22. März 2024.

Hotelzimmer sind selbständig über den Buchungslink bzw. Buchungsformular zu buchen. Booking-Deadline: 13. März 2024.



Alle Informationen zum Kongress unter: www.oerv.at/events/kongress-2024 (red