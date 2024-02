Workouts - alle vor der Kulisse des TUI Blue Nam Hoi An in Vietnam.

Bei manchen lässt der erste Motivationsschub zur Umsetzung der Neujahrsvorsätze vielleicht bereits nach - wer jetzt jedoch dranbleiben will, kann sich mit den „be BLUEf!t“ Videos neue Motivation inklusive Urlaubsflair nach Hause holen. Neben den Workouts selbst, verraten die Sportexperten von TUI Blue in der neuen Videoserie auch ihre Tipps und geben neue Impulse für das Training vor oder nach dem Urlaub.

Die „be BLUEf!t"-Videos sind kostenfrei auf den Social Media Profilen von TUI Blue verfügbar. Wöchentlich kommen zwei neue Workouts dazu. Jedes Workout findet dabei vor der Kulisse des TUI Blue Nam Hoi An in Vietnam statt, so dass das Trainingserlebnis gleich mit Urlaubsstimmung kombiniert wird.

Kostenfreie Fitnessvideo-Serie

Die Serie bietet eine ausgewogene Mischung aus Workout-Routinen, von Krafttraining über Cardio-Übungen bis hin zu Beweglichkeits- und Gleichgewichtsübungen. Insgesamt können sich Zuschauer auf 20 dynamische und professionell gestaltete Videos freuen, die bis Mitte März 2024 veröffentlicht werden. Die Serie wird von den Expertentrainern Lars Löwe und Armin Kanani begleitet, die jedes Workout mit ihrem individuellen Stil und motivierenden Einblicken anreichern.

„Viele Hotelgäste möchten ihre Motivation aus dem Urlaub gerne mit nach Hause nehmen und ihr Training fortsetzen“, sagt Lars Löwe, Corporate BLUEf!t Manager bei TUI Blue. „Wir glauben, dass auch im Alltag jeder von uns die Möglichkeit hat, fit und gesund zu bleiben. Mit dieser umfassenden Fitnessvideo-Serie möchten wir unseren Gästen dabei helfen, ihre Ziele zu erreichen.”

