Luxus-Reiseführer für die Maltesischen Inseln

Der exklusive Reiseführer, der in Zusammenarbeit mit Greydoor Publishing entstanden ist, ist Teil einer Initiative der Malta Tourism Authority, um den Luxus-Nischentourismus auf den Inseln zu fördern. Im Rahmen dessen werden auch gezielte FAM-Trips stattfinden sowie die Teilnahme an internationalen Luxustourismusmessen forciert.

Discover Malta & Gozo

"Wir freuen uns sehr über die Veröffentlichung dieser Publikation, die sich an Reisende des Luxussektors richtet. Dies geschieht zu einem Zeitpunkt, an dem der Tourismus auf unseren Inseln immer stärker wächst und die Zahlen von 2019 sowohl bei den Ankünften als auch bei den Ausgaben bereits übertrifft. Im Jänner 2024 haben wir außerdem verlautbart, dass wir der Organisation Serandipians, einer Vereinigung von bevorzugten luxuriösen Reisezielpartnern, beitreten werden. Es ist aufregend zu sehen, dass die Maltesischen Inseln als Qualitätsreiseziel anerkannt werden und die Aufmerksamkeit bekommen, die sie verdienen", sagt Christophe Berger, Direktor VisitMalta Incentives & Meetings.

Der Reiseführer wird in ausgewählten Hotels auf Malta und Gozo sowie an anderen wichtigen Orten auf den Inseln und auch online verfügbar sein. Eine begrenzte Anzahl von Kopien ist auch beim maltesischen Fremdenverkehrsamt in Wien erhältlich.

Link zum Online Reiseführer HIER (red)