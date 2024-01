Executive Cruises DACH verlost Eurovision Song Contest-Tickets

Executive Cruises DACH startet im Februar 2024 einen Verkaufswettbewerb - zu gewinnen gibt es vier Ticketpakete für das erste Halbfinale des Eurovision Song Contests in Malmö. ReisebüropartnerInnen können sich für die Teilnahme ab sofort anmelden und sich mit Buchungen von Royal Caribbean Kreuzfahrten im Februar 2024 qualifizieren.

Vier umfangreiche Ticket-Pakete

Royal Caribbean ist in diesem Jahr stolzer Sponsor des Eurovision Song Contests und Executive Cruises DACH – PSR für Österreich, Deutschland und die Schweiz – unterstützt dies mit der Verlosung von insgesamt vier umfangreichen Ticket-Paketen. Reisebüros können eine von vier Karten für das erste Halbfinale des ESC am 7. Mai 2024 in Malmö gewinnen.

Details zu den Packages:

Das Eurovision Song Contest-Package enthält eine Hotelübernachtung inkl. Flug ab/bis Österreich, Deutschland oder der Schweiz vom 07.-08. Mai 2024, eine Backstage-Tour, Drinks im ESC-Village vor der Show sowie eine Party im ESC-Village nach der Show. Die Tour wird von einem Sales-Manager des Executive Cruises DACH Teams begleitet.

Teilnahme am Wettbewerb

Der Ablauf ist ganz einfach: Um an dem Gewinnspiel teilzunehmen müssen sich ReisebüropartnerInnen einfach über den unten angegebenen Link registrieren & Buchungen bei Royal Caribbean abschließen. Für jede getätigte Buchung vom 01.02.-29.02.2024 erhält die Agentur dann ein Lose für den Lostopf. Bei einer verkauften Innen-/Außenkabine gibt es ein Los, für eine Buchung in der Balkonkabine drei Losen und eine Suite garantiert fünf Lose. Je hochwertiger die Buchung und je mehr Buchungen - desto höher also die Gewinnchance.

Nach Ablauf des Wettbewerbs kann die Auslosung dann bei Facebook verfolgt werden. Die glücklichen GewinnerInnen werden benachrichtigt. Der Gewinn von mehr als einem Ticket je Reisebüro wird dabei ausgeschlossen.

Link zum Verkaufswettbewerb HIER

Bei Rückfragen steht das Executive Cruises DACH-Sales-Team zur Verfügung. Dieses ist erreichbar unter sales@royalcaribbeankreuzfahrten.com oder telefonisch AT (+43) 720 116 354 (red)