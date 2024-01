NCL: Neuer Kreuzfahrtkatalog 2024/25

Im neuen Kreuzfahrtkatalog erhalten Agents alle Informationen über NCLs Neuheiten, Destinationen und Routen sowie zu Ausflügen und Entertainment, um ihre KundInnen umfassend beraten zu können. Dabei bleibt die Reederei auch bei der Neuauflage dem Magalog-Stil treu und gliedert den Katalog in drei Teile.

Übersichtliche Gestaltung

Das erste Drittel widmet sich dabei ganz dem NCL-Kreuzfahrtprodukt, so werden unter anderem die verschieden Kabinenkategorien, das Entertainment sowie das Free at Sea-Upgrade vorgestellt. Im nächsten Teil werden einzelne Destinationen mit Routenbeispielen (inkl. Schiff und Reisezeitraum) sowie Häfen und ausgewählte Landausflüge vorgestellt. Abgerundet wird das Portfolio mit dem letzten Drittel in dem Wissenswertes zur NCL-Flotte, zu Fluganreisepaketen und den allgemeinen Reisebedingungen die Informationen präsentiert werden.

Highlights der Saison 2024/25

Zu den Highlights des neuen Kreuzfahrtprogramms gehören u.a.:

die Premierensaison der neuen Norwegian Aqua ab Frühjahr 2025

mehr Vielfalt in Europa mit 11 Schiffen - längeren Routen & Liegezeiten

exotische Highlights in Asien, Alaska, der Karibik, Afrika und Südamerika

Weitere Informationen unter: www.ncl.com (red)