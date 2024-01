Raxalpe: Familienausflug in den Semesterferien

Die frische Bergluft, ein Ausblick, der bei klarer Sicht bis zum Neusiedlersee reicht, sowie eine Top-Infrastruktur sind führende Entscheidungskriterien für einen Familienausflug auf die Raxalpe. „Doch es ist das große Ganze, das einen Besuch bei uns zu einem nachhaltigen Erlebnis macht. Es warten abenteuerliche Schneeschuhwander-Touren, Rodelspaß für die Kleinsten sowie der Erlebnisraum 'pioniere & freigeister', der Themenwege, Info-Punkte und Mitmach-Stationen beinhaltet“, betont Bernd Scharfegger, Geschäftsführer der Rax-Seilbahn sowie Inhaber des Scharfegger’s Raxalpen Resort.

Gerade das Schneeschuhwandern findet bei einer immer größeren Zielgruppe Akzeptanz. „Ein leicht erlernbares, budgetfreundliches und für jedes Alter geeignete Produkt. Unser entwickeltes Schneeschuhwanderangebot hat dazu beigetragen, dass im Winter immer mehr Gäste die Rax aufsuchen,“ so Scharfegger. Professionelles Equipment ist im Raxalm-Berggasthof ausleihbar. Tipp: Der Wanderweg zur Höllentalaussicht sowie der 60-minütige Rundwanderweg „Gatterlkreuz“ sind bei den WintersportlerInnen sehr beliebt. Hüttenschmankerln verspricht der durchgehend geöffnete Raxalm-Berggasthof. Das Ottohaus sowie weitere Berghütten in der Region haben an Wochenenden mit guter Witterung geöffnet.

Gratis-Krapfen & Seilbahn-Ermäßigungen

Neben Schneeschuhwander-Touren und Rodel-Spaß für Jung und Alt lockt die Rax in den Semesterferien (05. – 11. Februar 2024) mit einer Gratis-Krapfen-Aktion und Ermäßigungen: So gibt es am Faschingsdienstag 50% Rabatt auf eine Berg- und Talfahrt mit der Rax-Seilbahn. Die bereits erfolgreich etablierte Gratis-Krapfen-Aktion findet vom 10. – 13. Februar 2024 statt. Ein kulinarisches Highlight in den Semesterferien: „Snow & Beef“ (10. Februar) - wenn Grillmeister Adi Matzek für ein Grillspektakel direkt vor dem Raxalm-Berggasthof sorgen wird.

Anreise & weitere Infos

Das Ausflugsziel ist von Wien aus in rund einer Stunde öffentlich erreichbar. Der RUF-Bus - ein in der Region etablierter Wander- und Kultur-Shuttle-Service - ist für Urlaubsgäste kostenlos.

Mehr Informationen zur Raxalpe / Rax-Seilbahn unter: www.raxalpe.com (red)