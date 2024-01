Emirates: Zwei neue Verbindungen nach Australien

Mit dem Ausbau des A380-Betriebs nach Brisbane und der Wiederaufnahme des zweiten Emirates-Fluges nach Perth erhöht die Airline die wöchentliche Kapazität nach Australien um weitere 6.900 Sitze und bedient damit die wachsende Nachfrage nach internationalen Flügen über Dubai und darüber hinaus in das weltweite Streckennetz der Airline mit über 140 Zielen.

Flugzeiten der neuen Verbindungen

Der zweite A380-Flug von Emirates nach Brisbane startet ab dem 1. Oktober um 02:30 Uhr in Dubai und kommt um 22:20 Uhr in Brisbane an. Der Emirates-Rückflug startet in Brisbane um 01:55 Uhr und kommt in Dubai um 10:05 Uhr an.

Der zusätzliche Flug nach Perth wird mit einer Emirates Boeing 777-300ER durchgeführt. Ab dem 1. Dezember startet der Emirates-Flug EK424 um 9:15 Uhr in Dubai und erreicht Perth am folgenden Tag um 9:05 Uhr. Der Emirates-Rückflug startet in Perth um 6:00 Uhr und kommt in Dubai um 13:10 Uhr an. Es handelt sich bei allen Zeiten um Ortszeiten.

Insgesamt bedient Emirates Australien derzeit mit 63 wöchentlichen Flügen nach Brisbane, Perth, Sydney und Melbourne. Durch einen Mix aus A380- und Boeing 777-Flugzeugen können 56.000 Passagiere pro Woche von und zu diesen Großstädten befördert werden. (Red)