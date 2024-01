SeaWorld Parks & Entertainment stellen Neuheiten für 2024 vor

Mit „Catapult Falls” feiert SeaWorld San Antonio in diesem Jahr die Eröffnung einer einzigartigen Wasserbahn, bei der es ebenso hoch hinaus wie steil hinab geht. Die Parks in Florida sprechen mit den beiden neuen Achterbahnen „Phoenix Rising” sowie „Penguin Trek” die ganze Familie an, während es in Busch Gardens Williamsburg mit dem überarbeiteten Coaster „Loch Ness Monster” weitaus rasanter zugeht. An der Westküste bietet sich die Gelegenheit, in SeaWorld San Diego mehr über verschiedene Quallenarten und ihren Lebensraum zu erfahren und die jüngeren Parkbesucher können sich auf neue Spielplätze freuen. In Aquatica Orlando bietet die neue Wasserrutsche „Tassie’s Underwater Twist” die Möglichkeit, spielend die Tiefen des Ozeans zu erkunden.

Neue Attraktionen 2024

Temporeicher Nervenkitzel für die ganze Familie: Busch Gardens Tampa Bay, Florida Phoenix Rising - Frühling 2024:

Die neueste Attraktion in Busch Gardens Tampa Bay nimmt die Passagiere auf eine aufregende und gleichermaßen familienfreundliche Fahrt mit. Die knapp 558m lange Strecke der Hängeachterbahn verläuft mit einer moderaten Höchstgeschwindigkeit von 70 Stundenkilometern durch die weite Serengeti-Ebene sowie durch den farbenfrohen Abschnitt Pantopia. Als einzige Achterbahn des Parks sind die Wagen mit einem Audiosystem ausgestattet, das die Fahrt mit einem eigens auf die Streckencharakteristik abgestimmten Soundtrack untermalt.

Per Schneemobil ins Pinguin-Habitat: SeaWorld Orlando, Florida Penguin Trek - Frühling 2024:

In SeaWorld Orlando nimmt ab dem Frühjahr mit „Penguin Trek” der achte Coaster seinen Betrieb auf. Die neue Attraktion richtet sich insbesondere an Familien und lädt auf von Schneemobilen inspirierten Wagen zu einer Forschungsreise durch die frostigen Weiten der Arktis ein. Der Start erfolgt im Innenbereich, ehe die Passagiere nach zwei Startphasen ins Freie hinaus beschleunigt werden und dabei etliche Kurven und Drehungen durchfahren, um herabfallendem Eis und einer Schneehöhle zu entkommen. Der Nervenkitzel weicht der Neugier, wenn die Fahrt im Pinguin-Habitat endet, wo die Fahrgäste den gefiederten Parkbewohnern nach ihrer geglückten Mission ganz nahe kommen können.

Rutschend den Ozean erkunden: Aquatica Orlando, Florida Tassie's Underwarter Twist - Frühling 2024:

Orlandos Wasserpark Aquatica bietet den Gästen ab dem Frühling eine neue Wasserrutsche, die zu einer Reise durch die Tiefen des Ozeans einlädt. Die rund 40m lange Strecke wird von zwei Rutschenden auf einem passenden Schlauchboot in Angriff genommen, während sie beim Hinabrutschen, begleitet von fesselnder Orchestermusik und Videoprojektionen, in die Welt der Fischschwärme und Haie eintauchen

Der interaktive Wasserspielbereich: Adventure Island Tampa Bay, Florida Castaway Falls - März 2024:

Die jüngeren Besucher in Adventure Island Tampa Bay dürfen sich bereits ab März über eine große, mehrstufige und interaktive Wasserspielwelt freuen. Mehr als 100 unterschiedliche Spielelemente stehen im neuen tropischen Spielbereich für spritzigen Spaß bereit. Die beiden großen Kippeimer gießen für weitere Abkühlung in regelmäßigen Abständen etwa 5.000 Liter Wasser auf die Gäste hinab.

Auf Tuchfühlung mit Quallen: SeaWorld San Diego, Kalifornien Jewels of the Sea: The Jellyfish Experience - 2024:

Im kalifornischen San Diego können die Gäste in diesem Jahr tiefer in die Welt der Quallen eintauchen und auf interaktivem Wege mehr über die Meeresbewohner erfahren. Die drei vorhandenen Galerien sind verschiedenen Arten gewidmet und vermitteln Wissenswertes über die Lebensräume und das Verhalten der Nesseltiere. Der etwa sechs Meter hohe Quallenzylinder sowie ein Acrylbogen ermöglichen es, die Tiere aus nächster Nähe und verschiedenen Blickwinkeln eingehend zu beobachten,

Hoch hinaus und noch steiler bergab: SeaWorld San Antonio, Texas Catapult Falls - 2024:

Für eine erfrischende Abkühlung unter texanischer Sonne sorgt ab diesem Jahr „Catapult Falls” in SeaWorld San Antonio. Es ist die weltweit erste Wasserbahn, bei der die Boote mit einem Katapultstart - ähnlich einer Achterbahn - in die Fahrrinne beschleunigt werden. Den Höhepunkt stellt der in Nordamerika einzigartige Lift dar, der die Fahrzeuge in 17 Meter Höhe hinauf trägt, bevor mit 53 Grad Neigung die steilste Abfahrt einer Wasserbahn weltweit folgt, bei der bis zu 60 Stundenkilometern erreicht werden.

Spielend ins kühle Nass: Aquatica San Antonio, Texas Tikitapu Splash - 2024:

Der mehrstöckige Wasserspielplatz in San Antonios Wasserpark Aquatica bietet jüngeren Gästen etliche Möglichkeiten zum Austoben und Abkühlen. Neben den vier Wasserrutschen stehen auch über 100 Spielelemente wie Geysire, Wasserwerfer oder Sprühdüsen parat und wollen ausgiebig genutzt werden. Für zusätzliche Erfrischung sorgen drei große Kippeimer, die gemeinsam regelmäßig über 5.000 Liter Wasser hinuntergießen.

Neugestaltung eines Publikumslieblings: Busch Gardens Williamsburg, Virgina Loch Ness Monster - 2024:

Bereits seit 1978 erfreut sich „Loch Ness Monster” in Busch Gardens Williamsburg großer Beliebtheit. In diesem Jahr erhält die erste ineinandergreifende Looping-Achterbahn der Welt eine umfassende Restaurierung mit innovativen Effekten, einer spannenden Geschichte und den charakteristischen Stahlschienen, welche die Fahrgäste mit mehr als 96 Stundenkilometer über 30 Meter in die Tiefe stürzen lassen.

Entspannung für die Erwachsenen, Spaß für die Kleinen: Sesame Place Philadelphia, Pennsylvania 123 Playground - Frühjahr 2024:

In direkter Nähe der kultigen Nachbarschaft der Sesamstraße - und zentral im Park gelegen - kann ab dem Frühling auf dem neuen und bunten Kinderspielplatz nach Herzenslust herumgetollt, geklettert, gerutscht und entdeckt werden, während die Eltern im Schatten der Bäume relaxen. (red)