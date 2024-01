Springer Reisen: Inselhüpfen in Griechenland 2024

Das Besondere an den griechischen Inseln ist, dass keine der anderen gleicht. Jede Insel hat ihre Eigenheiten, ihre Vorzüge, ihren Charakter. Für KundInnen, die sich da nicht für eine Insel entscheiden können - für die ist "Inselhüpfen" genau das richtige. "Wer kombiniert, gewinnt! Und zwar an Erfahrungen, Einblicken und Eindrücken. "Wenn einer eine Reise macht, hat er was zu erzählen - Bei einer Inselkombination trifft diese uralte Weisheit mit Sicherheit zu", so Springer Reisen.

Mit den Angeboten von Springer Reisen wird die individuelle Inselkombination zum "Kinderspiel" - so übernimmt der Veranstalter die komplette Organisation: von der individuellen Route / Auswahl der Inseln, den Transfers bis hin zu den Fährtickets - sogar um Ersatztickets, falls windbedingt nötig. Ebenfalls inkludiert: die Flüge ab Österreich, die Nächtigungen inkl. Frühstück und eine örtliche Urlaubsbetreuung.

Inselhüpfen Kykladen 2024

Neben der griechischen Hauptstadt Athen eignen sich vor allem Santorin, Paros, Naxos oder Mykonos gut als Ausgangspunkte der griechischen Inselkombination. Ganz besonders dann, wenn man die Kykladen als Reiseareal auserkoren hat. Mit Springer Reisen können UrlauberInnen folgende Inseln der Kykladen individuell kombinieren: Santorin – Folegandros – Milos – Paros – Antiparos Mykonos – Naxos – Koufonissi – Amorgos – Sifnos – Tinos.

Reisebeispiel - Kykladen:

Nachstehend ein Reiseverlauf für eine 7- bzw. 14-tägige Inselkombination: Santorin - Paros - Naxos - Santorin

Reiseverlauf a) 7-tägig

Reiseverlauf b) 14-tägig

a) + b) 1. Tag: Anreise Flug ab Österreich nach Santorin. Nach der Ankunft erfolgt der Transfer zum gebuchten Hotel. a) 2.-3. Tag: Santorin bzw. b) 2.-4. Tag: Santorin: Die Tage stehen zum Baden oder für Ausflüge zur freien Verfügung. a) 3. Tag: Santorin - Paros bzw. b) 4. Tag: Santorin - Paros: Transfer zum Hafen und Überfahrt mit der Fähre nach Paros. Transfer in die gebuchte Unterkunft, der Nachmittag steht zur freien Verfügung. a) 4.-5. Tag: Paros bzw. b) 5.-9. Tag: Paros: Die Tage stehen Izum Baden oder für Ausflüge zur freien Verfügung. a) 5. Tag: Paros - Naxos bzw. b) 9. Tag: Paros - Naxos: Transfer zum Hafen und Überfahrt mit der Fähre nach Naxos. Transfer in die gebuchte Unterkunft, der Nachmittag steht zur freien Verfügung. a) 6.-8. Tag: Naxos bzw. b) 10.-15. Tag: Naxos: Die Tage stehen zum Baden oder für Ausflüge zur freien Verfügung. a) 8. Tag: Rückreise Naxos - Santorin bzw. b) 15. Tag: Rückreise Naxos - Santorin: Transfer zum Hafen und Überfahrt mit der Fähre nach Santorin. Je nach Flugzeit Transfer zum Flughafen und Rückflug nach Österreich.

Inkludierte Leistungen

Flug ab Österreich nach Santorin und retour

Alle örtlichen Transfers (Bus und Fähren) lt. Programm

Örtliche Urlaubsbetreuung

7 bzw. 14 Nächtigungen in Hotels der Kategorie B auf Basis Doppelzimmer

Nächtigung/Frühstück

Verlängerungen sind möglich

Inselhüpfen Sporaden 2024

Auch für die Sporaden bietet Springer Reisen Angebote für 7- bzw. 14-tägige Inselkombination. Beispielweise für die Inseln: Skiathos – Skopelos – Alonissos – Skiathos.

Hierbei sind folgende Leistungen inkludiert:

Flug von Österreich nach Skiathos und retour

Alle örtlichen Transfers (Bus und Fähren) laut Programm

Örtliche Urlaubsbetreuung

7 bzw. 14 Nächtigungen in Pensionen/Hotels der Kategorie B auf Basis Doppelzimmer

Nächtigung/Frühstück

Verlängerungen sind möglich

Nähere Informationen unter: www.springerreisen.at (red)