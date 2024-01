MSC Cruises bietet Live-Übertragung der Fußball-EM 2024

Wenn im Juni und Juli 2024 die europäischen Fußballnationalmannschaften der Männer in Deutschland um den europäischen Meistertitel spielen, werden die Menschen europaweit wieder im Fußballfieber sein. Wer verschiedene Länder bereisen und gleichzeitig der Meisterschaft folgen möchte, kann das beispielsweis auch auf den Kreuzfahrtschiffen von MSC Cruises.

Bars für Sportliebhaber

Auf den Schiffen der Fantasia-Klasse, der Meraviglia-Klasse und der Seaside-Klasse sowie der Musica-Klasse wartet die stilechte Sportsbar mit signierten Originaltrikots, originalem Sport-Equipment und Live-Übertragung auf die Fußballfans. Für die Halbzeitpause gibt es auf den Schiffen der Fantasia- und Meraviglia-Klasse sogar eine Bowlingbahn, um die Wartezeit zu verkürzen. Wer es noch gemütlich mag, findet auf den Schiffen der Meraviglia-Klasse außerdem ein typisch britisches Pub mit Holzvertäfelung, heimeligen Nischen und über 40 Biersorten im Angebot.

Auf der brandneuen World Class wurde das erfolgreiche Pub-Konzept weiterentwickelt. Im „Masters of the Sea“ Pub stehen die zwei Decks hohen Kessel der hauseigenen Mikrobrauerei. In Kooperation mit dem preisgekrönten Braumeister Teo Musso, der die italienische Craftbier-Brauerei Baladin ins Leben gerufen hat, wurden hauseigene „Oceanic“-Biere kreiert, die an Bord aus entsalztem Meerwasser gebraut werden. Das Angebot umfasst ein Pils, ein Bitterbier und ein Weizenbier, darüber gibt es eine umfangreiche Getränke-, Bier- und Snackkarte. Hier können die Spiele live verfolgt werden. Auch auf der Lirica-Klasse steht ein Pub für eine gemütlichen Fußball-Übertragung zur Verfügung.

Fußball-Open Air auf See

Alle Endrunden-Spiele ab dem Viertelfinale werden auf der großen Leinwand am Pooldeck übertragen (mit Ausnahme der Lirica-Klasse, die über keine Leinwand verfügt), sodass die Gäste vor der Kulisse des Meeres dem Turnier folgen können. Eine Abkühlung gibt es entweder im Pool oder mit einem Platz in einem der Whirlpools. Als internationale Reederei mit einem Publikum aus der ganzen Welt wird jedes Spiel zum großen Fest, bei dem Fans für beide Parteien mitfiebern und feiern.

Wer das Match persönlich nachspielen möchte, findet auf der Fantasia- und Seaside-Klasse einen Outdoor-Fußballplatz. Die Meraviglia-Klasse und die World Class verfügen über eine Indoor-Sporthalle, sodass auch bei Wind und Wetter dem persönlichen Match nichts im Wege steht.

Wave-Saison bei MSC: Aktuell gibt es im Rahmen der Wave-Saison - der Hauptbuchungszeit für Kreuzfahrten von Dezember bis Ende Februar - noch bis zu 30% Rabatt bei Buchung.

Weitere Infos unter: www.msccruises.at (red)