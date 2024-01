Mobiles Arbeiten: Studiosus setzt auf neue Betriebsvereinbarung

Der Marktführer bei Studienreisen hat einen weiteren großen Schritt beim mobilen Arbeiten gemacht und eine neue Betriebsvereinbarung mit dem Betriebsrat beschlossen. So können MitarbeiterInnen ab sofort bis zu 70% der Jahresarbeitszeit mobil einbringen - auch aus dem europäischen Ausland - mindestens 30% der Arbeitszeit sind in der Firmenzentrale in München zu erledigen.

„Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter leisten tolle Arbeit und tragen mit ihrem Engagement entscheidend zum Erfolg von Studiosus bei. Die Betriebsvereinbarung spiegelt auch das Vertrauen wider, das wir in sie haben. Damit stärken wir zugleich unsere Position als attraktiver Arbeitgeber", erklärt Geschäftsführer Philip Edel.



Organisation & Leitplanken

Die einzelnen Abteilungen legen in Teamchartas fest, wie sie die hybride Arbeit in ihren Teams gestalten und ihren Teamspirit durch gemeinsame Aktivitäten und persönlichen Austausch stärken möchten. Dadurch wird berücksichtigt, dass jede Abteilung einen anderen Aufgabenbereich mit unterschiedlichen Bedürfnissen und Anforderungen an die hybride Zusammenarbeit hat. Den Spielraum geben dabei Leitplanken vor, die aufzeigen, worauf zu achten ist. Zum Beispiel muss gewährleistet sein, dass alle Servicezeiten abgedeckt sind und neue KollegInnen in Präsenz eingearbeitet werden. Auch die persönliche Betreuung von Auszubildenden ist ein Muss.

Der Betriebsvereinbarung vorausgegangen war eine einjährige Testphase, die von einer internen Projektgruppe begleitet wurde. Im Rahmen der Testphase hatte Studiosus zudem das renommierte Rheingold Institut beauftragt, qualitative Leitfadeninterviews mit den MitarbeiterInnen zu führen. Die Betriebsvereinbarung gilt seit 1. Jänner 2024. (red)