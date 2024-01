Bei G Adventures hat der Great Adventure Sale begonnen: Damit sind viele Touren zu einigen der erlebnisreichsten Reisezielen - beispielsweise Kolumbien, Indien, Italien und Thailand - bis zum 31. Jänner 2024 zum Sonderpreis buchbar. Angebote stehen dabei für verschiedene G Adventures-Reisearten - darunter 18-to-Thirtysomethings, Aktive, Classic, Local Living und Marine - mit Abreisen bis 15. Dezember 2024 zur Verfügung.

Was der Veranstalter in seiner Aussendung dazu besonders hervorhebt: "Der Great Adventure Sale bietet allen Reisenden die Möglichkeit, kräftig zu sparen und an den Orten, die sie besuchen, etwas zu bewirken. Mit G Adventures auf Entdeckungsreise zu gehen bedeutet, mehr bedeutsame Erlebnisse und gleichzeitig sicherzustellen, dass so viel Geld wie möglich in den Händen der Menschen vor Ort bleibt.."

Reisebeispiele - Great Adventure Sale

Zu den Reisen mit 25% Ersparnis im Great Adventure Sale gehören beispielsweise:

Karibik-Abenteuer: Trek zur verlorenen Stadt & Medellín - 25% Ersparnis - bisher ab 1.749 EUR p.P., jetzt ab 1.312 EUR p.P. für eine 12-tägige Reise für 18-to-Thirtysomethings von Cartagena nach Medellín. Reisende erleben das Wiederaufleben von Kultur, Kunst und Essen in Bogotá und Medellín, tauchen ein in das karibische Flair von Cartagena und genießen die Fusion lateinamerikanischer und karibischer Aromen der lokalen Küche.

Italien Local Living: Amalfiküste im Winter - 25 Prozent Ersparnis - bisher ab 1.599 EUR p.P., jetzt ab 1.199 EUR p.P. für eine siebentägige Local Living-Reise ab Neapel und zurück. Auf dem Programm stehen die morgendliche Erkundung der Ruinen von Pompeji, eine nachmittagliche Wanderung entlang der Mittelmeerküste und bei Sonnenuntergang in einem umgebauten Kloster aus dem 17. Jahrhundert zu Bett gehen.

Thailand Family - 25% Ersparnis - bisher ab 1.599 EUR p.P., jetzt ab 1.199 EUR p.P. für eine 12-tägige Familienreise ab Bangkok und zurück. Dieses Familienabenteuer kombiniert eine ganze Reihe echter thailändischer Erlebnisse – von einer Langboottour durch Bangkok über ein Treffen mit einer Bergvolk-Gemeinschaft und einem Kochkurs in Chiang Mai bis hin zu einem bewegenden Besuch der berühmt-berüchtigten Brücke über den Kwai – und auch Strand und Surfen stehen auf dem Programm.

Erlebnisreise durch Rajasthan - 25% Ersparnis - bisher ab 1.199 EUR p.P., jetzt ab 899 EUR p.P. für eine 15-tägige Tour, auf der die Geheimnisse des romantischen Rajasthan entdeckt werden, einschließlich des Meherangarh Forts in Jodphur, einer Safari im Ranthambore National Park und der entspannten Atmosphäre von Udaipur. Wohin man auch sieht, tanzen die Farben vor den Augen.

Die Preise beinhalten keine internationalen Flüge.

Für Reisebüros stehen Marketingmaterialien wie beispielsweise Poster und Social Media Vorlagenkostenfrei zur Verfügung, um die Angebote G Adventures bewerben können. Die vollständige Liste aller Great Adventure Sale Angebote gibt es unter: www.gadventures.com (red)