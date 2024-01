Brand USA gibt Vorstand 2024 bekannt

Der Vorstand für 2024 setzt sich aus elf neuen und wieder gewählten Mitgliedern zusammen, die vom U.S. Secretary of Commerce in Absprache mit dem U.S. Secretary of State und U.S. Secretary of Homeland Security ernannt werden. Jede Führungskraft repräsentiert dabei einen Sektor der Reise- und Tourismusindustrie und kann maximal zwei aufeinanderfolgende Amtszeiten à drei Jahre durchlaufen.

Das sind die neuen und wieder ernannten Direktoren:

State Tourism Office: Mike Mangeot, Commissioner, Kentucky Department of Tourism (neue Ernennung)

Travel Distribution Services: Hari Nair, Global Senior Vice President, Lodging Partners, Expedia Group (neue Ernennung)

Small Business or Retail: Kristen Esposito, Geschäftsführerin, Esposito Global Partners (Wiederernennung)

Nachfolger für CEO Thompson gesucht

Unter der Leitung von Todd Davidson, der seine zweite Amtszeit als Vorstandsvorsitzender antreten wird, schlägt die Organisation das nächste Kapitel auf: Es steht eine Erneuerung der Marke sowie die Suche nach dem nächsten Präsidenten und CEO von Brand USA an „Dies ist eine aufregende Zeit für Brand USA. Im Jahr 2024 wird ein Hauptaugenmerk des Vorstands darauf liegen, einen neuen CEO zu finden, der die hervorragende Arbeit von Chris Thompson fortsetzt und uns in die Zukunft führen kann", sagt Todd Davidson, Vorstandsvorsitzender von Brand USA und Chief Executive Officer von Travel Oregon.

Chris Thompson, der die Organisation in den letzten zwölf Jahren als Präsident und CEO geleitet hat, drückt seine Begeisterung für die Fortsetzung von Davidsons Führung aus: „Ich habe vollstes Vertrauen in Todds Fähigkeit, den Vorstand von Brand USA über meinen Ruhestand hinaus in die Zukunft zu führen. Mit seinem Engagement und seiner Vision war er maßgeblich an unserer Gründung und den Erfolgen in der Vergangenheit beteiligt, und ich bin sicher, dass er das Unternehmen weiterhin auf dem Pfad des kontinuierlichen Wachstums führen wird.“

Hier ist die vollständige Liste des Brand USA Vorstands und der Führungskräfte 2024:

Vorstandsvorsitz: Todd Davidson, Chief Executive Officer, Travel Oregon (State Tourism)

Stellvertretender Vorsitzender: Donald Moore, Senior Vice President, Business Rental Sales and Global Accounts, Enterprise Holdings, Inc. (Land or Sea Passenger Travel)

Schatzmeister: Elliott Ferguson, Präsident & Chief Executive Officer, Destination DC (City Convention and Visitors’ Bureau)

Secretary: Allen Orr, Gründer, Orr Immigration Law Firm (Immigration Law and Policy)

Direktoren:

Lauren Bailey, Chief Executive Officer und Mitbegründerin, Upward Projects (Restaurant)

Kristen Esposito, Geschäftsführerin, Esposito Global Partners (Small Business or Retail)

Mark Hoplamazian, Präsident und Chief Executive Officer, Hyatt Hotels Corporation (Hotel Accommodations)

Mike Mangeot, Commissioner, Kentucky Department of Tourism (State Tourism Office)

Tim Mapes, Senior Vice President und Chief Marketing & Communications Officer, Delta Air Lines (Commercial or Private Passenger Air)

Hari Nair, Global Senior Vice President, Lodging Partners, Expedia Group (Travel Distribution Services)

Stephanie Young, Präsidentin, Disney Vacation Club, Adventures & Expeditions, and Enrichment Programs, Disney Parks, Experiences, and Products (Attractions or Recreations)

