TUI: Flug only-Pep ans Rote Meer für Februar & März

Das Flug only Pep-Offer ab 149 EUR ist gültig für einen Agent und zwei Begleitpersonen oder eine Begleitperson und zwei Kinder bis 11,99 Jahre. Die Aufenthaltsdauer beträgt sieben Tage. Individuelle Aufenthalte sind auf Anfrage möglich. Die Infantgebühr für Kinder unter zwei Jahren beträgt 60 EUR. Buchbar ist das Angebot ab sofort bis 29. Februar 2024.

Hotelauswahl am Roten Meer

In und rund um Hurghada sowie Marsa Alam stehen über 200 Hotels zur Auswahl. In Safaga, südlich von Hurghada, rangiert der beliebte TUI Magic Life Kalawy mit seinem großzügigen Sport- und Freizeitangebot an erster Stelle der bestgebuchten Hotels unter den TUI Gästen. Weitere beliebte TUI Hotels in und rund um Hurghada sind etwa das TUI Blue Crystal Bay, das Adults only-Hotel TUI Blue Makadi Gardens und der Premiumclub Robinson Soma Bay. In der Region rund um Marsa Alam befinden sich einige beliebte Familienhotels, wie etwa das Akassia Swiss Resort mit einem großen Wasserrutschenangebot.

Flugoptionen: Wien - Hurghada

Reisezeitraum: 8.2. - 16.3. (letzter Hinflug)

8.2. - 16.3. (letzter Hinflug) Voraussichtliche Flugzeiten:

Hinflug: Donnerstag, 10:45 - 15:45 Uhr / Rückflug: Donnerstag, 16:45 - 20:05 Uhr

Hinflug: Samstag, 09:15 - 14:15 Uhr / Rückflug: Samstag, 15:05 - 18:25 Uhr

Hinflug: Donnerstag, 10:45 - 15:45 Uhr / Rückflug: Donnerstag, 16:45 - 20:05 Uhr Hinflug: Samstag, 09:15 - 14:15 Uhr / Rückflug: Samstag, 15:05 - 18:25 Uhr Aufenthaltsdauer: 7 Nächte

Flugoptionen: Wien - Marsa Alam

Reisezeitraum: 7.3., 14.3. und 21.3. (letzter Hinflug)

7.3., 14.3. und 21.3. (letzter Hinflug) Voraussichtliche Flugzeiten:

Hinflug: Samstag, 12:50 - 18:00 Uhr / Rückflug: Samstag, 18:45 - 22:30 Uhr

Hinflug: Samstag, 12:50 - 18:00 Uhr / Rückflug: Samstag, 18:45 - 22:30 Uhr Aufenthaltsdauer: 7 Nächte

Buchung:

Buchungsanfragen gehen schriftlich unter Angabe der Agenturnummer, Anzahl der Reisenden inklusive Geburtsdatum, Namen laut Reisepass sowie dem gewünschten Reisetermin an reisestelle@tui.at und yield@tui.at. Begrenztes Kontingent, Buchung nach Verfügbarkeit und ausschließlich über die Reisestelle. (red)