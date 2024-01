„Wir sind davon überzeugt, dass Urlaubsziele, die mit Bahn und Auto erreichbar sind, in Zukunft immer relevanter werden“, betont Dr. Ingo Burmester, CEO Central Europe DER Touristik Group. „Mit diesem Schritt legen wir nun den Grundstein für weiteres Wachstum. Gemeinsam mit der Deutschen Seereederei wollen wir Chancen, die sich im Markt bieten, zukünftig noch stärker nutzen.“

So hat die Hotelgesellschaft der DER Touristik Group, die DER Touristik Hotel & Resorts GmbH (Köln), die Mehrheit an der DR Hospitality GmbH & Co. KG mit Sitz in Rostock erworben. Die DR Hospitality GmbH & Co. KG, die 2021 als gleichberechtigtes Joint Venture mit der Deutschen Seereederei (DSR) gegründet wurde, wird damit Teil der DER Touristik Group. Damit unterstreicht die DER Touristik Group ihre starke Position und Ambition in der deutschsprachigen Ferienhotellerie und dem Markt für erdgebundene Reisen.

Auch die DSR Gruppe als mittelständisches Unternehmen sieht mit seinem neuen Partner DER Touristik große Chancen im erdgebundenen Reisemarkt. So betont Horst Rahe, geschäftsführender Gesellschafter der DSR: „Auch wir sind der Überzeugung, dass der Markt für erdgebundenes Reisen weiter wachsen wird und durch diese Partnerschaft weitere erstklassige Standorte gesichert werden können.“

Über die DER Touristik Group

Die DER Touristik Group ist die Reisesparte der REWE Group und gehört zu den führenden Reisekonzernen in Europa. Das Hotelgeschäft zählt zu den strategischen Wachstumsfeldern des Konzerns und wird seit 2021 in der DER Touristik Group Hotel Division gebündelt. Das Portfolio der DER Touristik Hotelsparte umspannt heute 10 Marken und über 100 Häuser in 14 Ländern weltweit. In Österreich ist das Unternehmen mit der DERTOUR Austria GmbH in Wien und Salzburg vertreten. (red)