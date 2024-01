Costa Kreuzfahrten: Start der Weltreise 2024

Am Freitag, den 6. Jänner, legte die Costa Deliziosa in Triest zur 134-tägigen Weltreise ab. Bis zum 11. Mai werden innerhalb von etwas mehr als vier Monaten 52 Destinationen in 34 Ländern besucht, mit Ende in Marghera/ Venedig. Insgesamt haben sich mehr als 2.000 Reisende eine Kabine an Bord der Costa Deliziosa gesichert, größtenteils aus Österreich, Deutschland, Schweiz, Italien, Frankreich und Spanien.

Route der Weltreise 2024

Innerhalb der kommenden 134 Tage wird die Costa Deliziosa nun den Globus in Richtung Westen umrunden: So geht es zunächst von Italien aus nach Frankreich, Spanien, Marokko und zu den Kanarischen Inseln, bevor das Schiff den Atlantik überquert und die Karibik erreicht. Nach der Durchfahrt des Panamakanals wird die Costa Deliziosa dann Ecuador, Chile, Peru und die Osterinsel ansteuern. Von dort aus wird dann der Pazifik passiert, Polynesien gestreift, um schließlich Australien zu erreichen. Anschließend wird das Schiff in Richtung Norden nach Japan und Südkorea fahren, bevor sie wieder westwärts steuert, und Taiwan, Hongkong, Vietnam, Singapur, Malaysia, Sri Lanka, Indien, Oman und Jordanien besucht, um dann nach Italien zurückzukehren.

Neue Chancen: Weltreisen in 2025 & 2026

Für KreuzfahrterInnen deren Traum eine solche Reise ist, gibt es im nächsten Jahr und auch 2026 wieder Gelegenheit dafür:

Die Costa Weltreise 2025 wird den Globus dabei hauptsächlich in der südlichen Hemisphäre umrunden und Brasilien, Feuerland, Polynesien, Neuseeland, Australien, Südafrika und Namibia bereisen. Erstmals wird die Abfahrt Anfang Dezember 2024 sein, am 7. Dezember ab Triest oder am 12. Dezember 2024 in Savona, um die Weihnachtsferien auf einer Kreuzfahrt zu genießen. Ein besonderes Highlight der Reise ist, dass die Gäste Silvester in Rio de Janeiro mit einem Feuerwerk am Strand der Copacabana feiern können.

Die Costa Weltreise 2026 beginnt am 21. November 2025 ab Triest oder am 25. November 2025 ab Savona und führt zu den Highlights des westlichen Mittelmeers mit Stopps in Italien, Frankreich, Spanien, Marokko und den Kanarischen Inseln, bevor es in Richtung Karibik und nach Barbados und Kolumbien geht. Nach der Durchfahrt des Panamakanals tauchen die Reisenden in das Flair der südamerikanischen Länder ein: Von Ecuador, über Peru führt die Route bis nach Chile, bevor die Costa Deliziosa Kurs auf die Osterinseln und weiter nach Polynesien in der Südsee und anschließend nach Australien nimmt. Nach einem Stopp in Papua-Neuguinea werden die Kulturen Asiens erkundet: Japan, Südkorea, Taiwan und Hongkong, auch Vietnam, Singapur, Malaysia, Sri Lanka und Indien. Die Reise führt weiter in den Oman, nach Jordanien und Ägypten, bevor es durch den Suezkanal wieder zurück ins Mittelmeer und nach Griechenland und Kroatien geht. Nach über 100 Tagen kehren die Reisenden dann in Italien wieder an Land zurück.

Weitere Informationen zu den Weltreisen unter: www.costakreuzfahrten.at (red)