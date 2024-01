Während in Österreich Kälte und Schnee dominieren, machen sich FTI-Kunden bereits jetzt Gedanken über warme Temperaturen und planen verstärkt ihren Sommerurlaub. Nachdem in den Anfangsjahren nach der Pandemie noch die Kurzfristbuchungen dominierten, geht der Trend beim Veranstalter nun wieder klar zum „frühen Vogel“:

"First Minute ist wieder zurück"

Zum Stichtag am Jahresende 2023 waren um gut die Hälfte mehr Buchungen für die kommende Hochsaison eingegangen als zum gleichen Zeitpunkt ein Jahr zuvor für den Sommer 2023. Grund zur Freude für Dominik Schneeberger, verantwortlich für die Produkt- und Flugkoordination bei FTI Touristik Österreich: „Der Run auf beliebte Urlaubsziele im Mittelmeerraum hat ordentlich Fahrt aufgenommen: ‚First Minute‘ ist bei Pauschalreisebuchungen wieder zurück – auch dank attraktiver Angebote, die wir für die jeweiligen Zielgruppen aufgelegt haben.“

Die kräftigen Zuwächse bei Gästen und Umsatz lassen den Veranstalter auf eine erfolgreiche Sommersaison hoffen, nachdem bereits die Wintersaison deutlich über dem Ergebnis des Vorjahrs liegt. Und auch die frühesten Vögel sind bereits am Werk, denn auch der Winter 2024/25 liegt bei den Vorausbuchungen im guten einstelligen Prozentbereich.

Ägypten & Türkei besonders gefragt

Besonders hoch in der Gunst steht bei FTI-Frühbuchern in diesem Jahr Ägypten. Für den Anstieg an Gästen und Umsatz gibt es eindeutige Gründe, wie Schneeberger ausführt: „Das Preis-Leistungsverhältnis ist stabil geblieben, daher für frühbuchende Familien derzeit besonders attraktiv. Zudem trägt das FTI Portfolio mit Unterkünften in allen Preisklassen, Rundreisen und Ausflügen nun Früchte, was sich an den Buchungseingängen ablesen lässt.“

Auch in der Türkei lassen die guten Vorausbuchungen auf einen neuen Rekordsommer hoffen. Insbesondere für die Türkische Riviera liegen mehr Buchungen für Hotels, Touren und Rundreisen vor, als im Vergleichszeitraum im vergangenen Jahr. Ebenso eine gute Performance legt derzeit Zypern hin. Schneeberger: „Mit dem Ausbau unseres Flugprogramms, schickt sich die Insel an, vom Geheimtipp zum Kundenmagneten zu werden. Das zeigen die Buchungseingänge bereits jetzt.“

Aber auch Malta liegt mit attraktiven Angeboten für Paare und Familien sowie guten Zuwächsen im Trend. „Region-übergreifend erkennen wir: Gäste beginnen mit der Planung ihres Sommerurlaubs 2024 schon jetzt, um sich attraktive Angebote im präferierten Zeitraum sicher“, schlussfolgert Dominik Schneeberger. Die Zeichen stehen also gut, dass der Sommer 2024 für neue Rekorde sorgen wird. (red)